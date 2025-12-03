“Mi hijo cumplía 30 años este viernes, ahora debo enterrarlo ese día”: padre de Jean Claude Bossard

En la tarde del martes 2 de diciembre, dos delincuentes intentaron robar a Jean Claude Bossard, un joven estudiante de Administración de Empresas en el norte de Bogotá, pero, al oponer resistencia, uno de los ladrones decidió dispararle en dos ocasiones, acabando con su vida, esto sucedió a la altura de la calle 114 con carrera 19.

¿Quién era Jean Claude Bossard?

Jean Claude Bossard era un joven barranquillero de 29 años. Era deportista, estudió para ser piloto privado, administrador de empresas y tenía un emprendimiento.

Era muy reconocido en Barranquilla, tanto así que, el exalcalde de esa ciudad, Jaime Pumarejo, lamentó la muerte del joven.

En entrevista con 10AM, habló a Jean Claude Bossard, padre de la víctima quien hizo un llamado a no seguir permitiendo que pasen estos actos en la ciudad, “No podemos darnos palmaditas en la espalda, debemos actuar”.

“Yo soy francés, por mi parte mi hijo tenía la nacionalidad francesa y la nacionalidad colombiana. Sin embargo, nunca se quiso ir de Colombia, amaba su país y a su Junior”, dijo el padre del joven asesinado.

Comentó que su hijo llegó a Bogotá porque aquí los negocios eran más fáciles que en la Costa, pero lamentablemente: “Me lo mataron por robarle una mochila, por no dejarse robar una mochila”.

Agrego que aquí no se debería robar y que este tipo de casos no se puede repetir: “Es que uno no puede decir eso que ‘déjese robar si lo atracan’. No, es que eso no es así. Eso no es así, tenemos que cambiar esa palmadita en la espalda que le damos a los ladrones y mostrar los dientes”.

Dijo también que un menor con un arma es un asesino potencial, esto en referencia a la persona de 16 años que le disparó a su hijo Jean Cloud Bossard Jr., y agregó: “Hoy fue mi hijo y mañana puede ser cualquier persona”.

Jean Cloud Bossard padre, contó que este viernes 05 de diciembre su hijo cumplía 30 años, esa era la razón por la que su familia estaba de visita en Bogotá, para celebrar esta fecha, pero “ahora es muy posible que tenga que enterrarlo ese día”, dijo el padre.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en medio del foro ‘Visión 2026’ organizado por el Grupo Prisa y Caracol Radio, dijo que este caso lo impacta demasiado porque ya había una alerta sobre la presencia de la motocicleta en esa zona y se había pedido reforzar los esquemas de vigilancia y de búsqueda de estos delincuentes, se activaron unos protocolos de la policía y por eso hay una reacción muy rápida por parte de las autoridades, sin embargo, no fue lo suficientemente rápida la reacción porque se debieron capturar antes.