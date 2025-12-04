Asesino de Jean Claude Bossard estaba en libertad vigilada por haber cometido un delito en mayo

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, explicó que, las autoridades pudieron corroborar que el Joven de 16 años, responsable de haber asesinado a Jean Claude Bossard en medio de un atraco en el norte de Bogotá, había sido capturado en mayo por otro delito y estaba bajo la figura de libertad vigilada.

“Este JIVEN había sido capturado en el mes de mayo por el delito de hurto calificado (que es cuando hay violencia). En ese momento el JIVEN aceptó cargos y enfrentó el proceso. Hace dos meses, en octubre, recibió una sentencia de libertad vigilada”. Explicó Galan.

Según el alcalde, es necesario entrar a revisar las normas que permiten la libertad de las personas que han cometido un delito.

“Esto debe llevarnos a una reflexión, porque esta es una persona que ya había sido capturada por un delito que probablemente ocurrió con violencia, meses después termina asesinado a otra estando bajo una figura de libertad”. Dijo.

¿Quién es el patrullero que interceptó a los ladrones?

Según la información de las autoridades, el valiente patrullero que intervino en el momento en el que los ladrones hirieron de muerte a Jean Claude Bossard, está adscrito a la policía de Usaquén, tiene 24 años y llegó a Bogotá proveniente de Barranquilla.

Indicaron desde la Policía que, se prepara un reconocimiento y una condecoración por su valiente acción que permitió neutralizar a uno de los responsables del crimen y la captura de otro.