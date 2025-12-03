“Deja un vacío muy grande”: papá de joven barranquillero asesinado durante atraco en Bogotá

Hay consternación en Barranquilla por el crimen del joven Jean Claude Bossard durante un intento de atraco este martes 2 de diciembre, en el norte de Bogotá.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Su padre Jean Claude Bossard expresó que se enteraron de la noticia estando en la capital del país, puesto que habían viajado para celebrarle el cumpleaños número 30 a su hijo.

“Mi hijo cumplía 30 años el próximo viernes, por lo tanto estábamos en Bogotá, ya que nosotros vivimos en Barranquilla, y mi hijo vive en Bogotá. Estábamos en un almuerzo cuando nos llamaron a decirnos que había tenido un accidente. Tuvimos que desplazarnos rápidamente a la clínica y cuando llegamos ya él había muerto”, expresó el progenitor.

El hombre agregó que su hijo “murió de un tiro en el pecho que le propinó uno de los asaltantes”, como lo deja en evidencia un video de una cámara de seguridad.

El crimen

Jean Claude Bossard explicó que, en el momento de lo sucedido, su hijo estaba en una oficina de seguros, donde laboraba.

“De ahí salió con un amigo a comprar almuerzo en un restaurante sobre la 19. Ya después del almuerzo salieron y cada uno cogió su camino, ya que se dirigía a pie a la casa porque la casa queda a dos cuadras. Ahí es cuando es abordado por estos hombres, él forcejea para que no le quitaran sus pertenencias y uno de estos hombres le dispara”, explicó el padre.

El progenitor insistió en que solamente conoce que uno de los presuntos delincuentes fue abatido y que el otro aprehendido, por lo que está a la espera de más detalles que entreguen las autoridades.

“Era un emprendedor completo”

“Mi hijo tenía 29 años. Era bachiller del Colegio Alemán de Barranquilla. Administrador de empresas. Era piloto privado. Era aeromodelista. Le gustaba la vida. Había trabajado bastante en Barranquilla y buscando nuevos rumbos se vino para Bogotá. Era un hombre que hablaba cuatro idiomas, era un emprendedor completo y bueno ese es el hombre que se nos fue”, lo recordó Jean a su hijo.

“Somos mitad franceses y mitad colombianos, pero él amaba a Colombia y nunca se quiso ir. Él se paseaba por toda Colombia en su motocicleta y amaba esta tierra. A pesar de que tuvo las oportunidades de irse para Francia, ya que su hermana vive allá, él nunca se quiso ir. Él dijo, este es mi país y era un amante de estas tierras”, finalizó.