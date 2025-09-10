SIMO: ¿cómo saber qué convocatorias están abiertas? SENA 4, procesos de selección y más disponible

El CNSC (Comisión Nacional del Servicio Civil), es una entidad que se encarga de gestionar los procesos de selección y concurso de empleos en Colombia y en toda la región. En este caso, SIMO es una plataforma en la que los candidatos o aspirantes pueden postularse dependiendo el trabajo al cual deseen entrar, esta se relaciona directamente con el CNSC.

En esta plataforma también se pueden subir hojas de vida, buscar vacantes y mucho más, así que si usted está interesado o está en búsqueda de un empleo, puedo dirigirse a SIMO.

Recientemente, en el portal web de la CNSC, se mostró el que SENA abrió nuevas vacantes, cuya aplicación va desde 8 de septiembre, hasta el 19 del mismo mes. Recuerde que esta es la etapa de inscripciones en proceso de selección.

SENA 4: fechas oficiales

La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, informó que la etapa de venta de derechos de participación e inscripciones al Proceso de Selección No. 2669 SENA 4, en el cual se ofertan mil ochocientas un (1801) vacantes, inicia para las modalidades de ascenso y dieron apertura de la siguiente manera:

Para las vacantes en modo Ascenso esta es la oferta:

Fecha de inicio del recaudo: 8 de septiembre del 2025

Fecha de terminación del recaudo: 19 de septiembre del 2025

Para las vacantes en modo Abierto esta es la oferta:

Fecha de inicio del recaudo: 16 de octubre del 2025

Fecha de terminación del recaudo: 18 de noviembre del 2025

El pago en Banco se podrá realizar en cualquiera de las oficinas Bancolombia, a nivel nacional y todos los corresponsales bancarios, los pagos que deberá realizar son los siguientes en este 2025:

NIVEL VALOR Asesor, Profesional e Instructor $ 71.200 Técnico y Asistencial $ 47.450

Recomendaciones para el proceso de inscripción

Para aplicar y realizar su procedimiento con éxito, siga las siguientes instrucciones:

Consulte el Acuerdo del Proceso de Selección, su Anexo y sus modificatorios.

Elija cuidadosamente el empleo en el cual cumpla los requisitos mínimos, pues una vez confirmada su inscripción, no hay lugar a cambios.

Únicamente podrá inscribirse a un solo empleo de los ofertados en el Proceso de Selección, en la modalidad de Ascenso o Abierto, por lo tanto, es su deber verificar que cumple con los requisitos.

Para inscribirse a las vacantes ofertadas en modalidad Ascenso debe ser servidor público con derechos de carrera administrativa en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Si se inscribe en un empleo en Modalidad de Ascenso NO podrá inscribirse a un empleo en modalidad Abierto.

El solo pago del Derecho de participación no significa que queda inscrito. Debe continuar con el procedimiento hasta formalizar la inscripción.

Procesos de selección

Para consultar la disponibilidad de vacantes y más, es importante que revise en la página. Una vez allí, podrá encontrar un recuadro que le indica “Ofertas de empleos de carrera en toda Colombia”. Llene los espacios que le solicitan, dele en buscar.

Por otro lado, si sigue explorando la página, en la parte inferior puede encontrar otros recuadro de colores que le brinda las siguientes opciones (elija la que mejor se ajuste a sus necesidades):

Empleos por proceso de selección

Empleos por rango salarial

Empleos por Departamento

