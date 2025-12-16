Lanzan 300 becas para que colombianos estudien maestrías en 2026: requisitos y cómo aplicar

La educación universitaria continúa ampliando las opciones de formación en el exterior y facilitando el acceso a programas de posgrado para profesionales colombianos y de otros países de la región. En este contexto, se presenta una alternativa de especialización en áreas como empresa, salud, humanidades, educación y derecho, mediante un modelo de formación digital que responde a las dinámicas actuales del mercado laboral y a los escenarios previstos para los próximos años.

En este sentido, la Universidad Internacional de Valencia (VIU) anunció la apertura de una nueva edición de su programa para ofertar 300 becas, en alianza con la OEA, la cual está dirigida a ciudadanos o residentes legales de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos para permitir el acceso a maestrías oficiales impartidas en modalidad virtual, con la posibilidad de acceder a un 60% de descuento en el valor de la matrícula para el período 2026-2027.

Este programa aplica a todas las áreas de conocimiento ofertadas por la universidad. Los programas académicos tienen una duración de 12 meses y se desarrollan en idioma español bajo un esquema 100% en línea. De esta manera, los estudiantes podrán cursar la maestría desde su país de residencia, con acompañamiento docente y acceso a plataformas digitales institucionales.

¿Cómo funciona el proceso de selección?

El proceso de selección se basa en criterios académicos y profesionales. En este caso, los requisitos para postularse son los siguientes:

Ser residente legal o tener la nacionalidad en un país miembro de la OEA. Uno de ellos, es Colombia.

No haber recibido otras becas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria.

propuesto a esta convocatoria. Cumplir con los requisitos de accesos contemplados por la Universidad Internacional de Valencia, según cada programa de estudio

Entretanto, la beca solamente cubre el valor de la matrícula; por lo tanto, no se incluyen otros conceptos como la cuota de admisión, traducciones, legalización de documentos, materiales académicos, trámites de titulación u otros gastos que no estén especificados, ya que estos deberán ser asumidos directamente por el estudiante seleccionado.

Para conservar la beca durante el desarrollo de la maestría, los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos de rendimiento académico definidos por la universidad. Entre ellos, se encuentran los siguientes:

La aprobación de todas las asignaturas

La no cancelación por inasistencias

El mantenimiento de un promedio igual o superior a 5 sobre 10 a lo largo de todo el programa.

Adicionalmente, el estudiante becado deberá demostrar su capacidad financiera para asumir el porcentaje del costo del programa que no está cubierto por la beca antes de comenzar con los estudios de su maestría.

¿Cómo funciona el proceso para aplicar a la convocatoria?

El proceso de postulación se realiza mediante el diligenciamiento del formulario oficial disponible en la página web de la Universidad Internacional de Valencia, al que se deben adjuntar los documentos requeridos como lo son:

Carta de motivación

Documento de identidad

Consolidado de notas durante el pregrado

Título de pregrado

Hoja de vida

Los interesados tienen plazo hasta el 30 de enero para presentar su solicitud. Mientras que la publicación de los resultados está prevista para abril de 2026. Asimismo, el proceso de matrícula se realizará en marzo del mismo año para comenzar con los estudios correspondientes para el periodo 2026–2027.