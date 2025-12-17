¿A la Selección Colombia? El pedido de Teófilo Gutiérrez luego del título de Junior

Junior se convirtió en el campeón número 100 en la historia del fútbol colombiano y lo hizo con solvencia, imponiéndose 4-0 en el global a Deportes Tolima. El cuadro barranquillero estableció además un registro, pues nunca un equipo se había coronado con esa diferencia de goles.

El título del Tiburón dejó varios puntos altos de rendimiento a nivel individual, así como un colectivo compacto que estuvo 13 fechas en el liderato del ‘todos contra todos’. El premio para uno de los equipos más regulares es la gloria y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: los equipos que representarán a Colombia

Selección Colombia, lo que se escucha en Junior por estos días

José Enamorado, considerado para muchos el mejor jugador del campeonato, fue determinante en las dos finales, pues marcó tres de los cuatro goles (el otro fue de Bryan Castrillón). Tras el partido de ida en Barranquilla, cobró fuerza la solicitud de que el cartagenero sea tenido en cuenta para la Selección Colombia.

Tanto eco tuvo el pedido que el entrenador Néstor Lorenzo se refirió puntualmente a Enamorado. Manifestó que con el nivel que tiene puede soñar con lucir la camiseta Tricolor, así como en algún momento lo hizo Marino Hinestroza jugado para Atlético Nacional.

“Sí, claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza y lo llamamos y está siempre siendo evaluado, ¿no? Pero hay dos cosas que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, sobre todo si es en el fútbol local”, dijo al respecto Lorenzo.

Teófilo pidió a otro jugador para la Tricolor

Una voz autorizada del fútbol colombiano y de la selección, como lo es Teófilo Gutiérrez, dio su opinión y aseguró que el defensor central, Jermein Peña, merece hacer parte del combinado nacional.

“Este muchacho (Jermein Peña) merece Selección, así que hay que darle la oportunidad”, dijo en charla con El Deportivo y luego lo mencionó en Win en el bus que transportaba al equipo al aeropuerto. Peña alcanzó su segundo título con el club, pues estuvo en la estrella del Clausura 2023.

El pedido de Teo también fue a nivel de clubes, pues llamó a River y Boca para que se fijaran en Jermein. “River y Boca, aquí lo tienen. No hay más. Así que mírenlo”, dijo el barranquillero, refiriéndose al defensor.

Lea también: Néstor Lorenzo, inconforme con sedes de Selección Colombia en el Mundial: “Tenemos esa desventaja”

Pero Teo no se quedó atrás y extendió su solicitud al exterior, pues valoró que el delantero Guillermo Paiva también debería ser tenido en cuenta en la Selección de Paraguay.

“Paiva es muy buen jugador, hicimos un gran grupo. Ojo, Alfaro; ojo. Hay que llamarlo a la Selección (Paraguay), hace rato viene bien”, comentó.

Lo cierto es que Lorenzo está abierto a las opciones en el fútbol colombiano, pero tiene claro que deben cumplir con la regularidad y destacar a un alto nivel. Eso sí, todo parece indicar que serán pocos los jugadores del rentado nacional los que puedan ir al Mundial, aunque un acercamiento para partidos amistosos no se descarta.