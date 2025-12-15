¿José Enamorado está en el radar de la Selección Colombia? Esto dijo el técnico Néstor Lorenzo

José Enamorado ha venido de menos a más en el presente campeonato del fútbol colombiano, a tal punto de explotar su mejor fútbol en la final de la Liga, donde aportó un doblete en la goleada del Junior 3-0 sobre el Deportes Tolima, en el juego de ida por el título.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, fue consultado en entrevista con ESPN por el jugador atlanticense y si tenía posibilidades de ser llamado a la Selección, teniendo en cuenta que en un poco más de seis meses estará dando inicio el Mundial 2026.

“Sí, claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza una vez, vino y está siempre evaluado. Hay dos cosas que tiene que sostener un jugador, la regularidad y el alto nivel, sobre todo si es en el fútbol local”, comentó inicialmente Lorenzo sobre Enamorado.

El argentino añadió: “Lo que tenemos que ver cuando pedimos un jugador o cuando jugador tiene buenas actuaciones es con quién compite. Tenemos que saber que él compite con Luis Díaz, con (Jaminton) Campaz, con Carlos Andrés Gómez, con (Johan) Carbonero, con (Edwuin) Cetré, con ese tipo de jugadores, por la posición más que nada, con Jhon Arias que puede jugar eventualmente de extremo derecho”.

Finalmente, concluyó: “así que eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno imagina un jugador en Selección con quién compite, porque para poner a uno hay que sacar a otro, porque los números son limitados”.

La Selección Colombia volverá a escena en marzo, donde estará disputando dos partidos amistosos ante Croacia y Francia. Dicha fecha FIFA es casi que una de las últimas oportunidades para que algún jugador nuevo se sume al proceso de Néstor Lorenzo.