Néstor Lorenzo, inconforme con sedes de Selección Colombia en el Mundial: “Tenemos esa desventaja”

Este sábado quedaron definidas las sedes y las fechas para los partidos de la Selección Colombia en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado nacional deberá disputar dos juegos en México y uno en territorio norteamericano.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, no ocultó su molestia por esta distribución, asegurando, en diálogo con Caracol Televisión, que se encuentran en “desventaja” respecto a Portugal.

“Nos tenemos que mover de sede, Portugal tiene dos en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo, pero bueno, lógicamente es el que tiene prioridad también”, comentó tras conocer las sedes para sus partidos.

Sobre dónde se concentrarán, comentó: “Vamos a hacer una reunión con el cuerpo técnico y vamos a evaluar lo logística mejor, calculo que vamos a estar cerca de México o Distrito. El tema es que son dos sedes, México tiene más altura, Guadalajara tiene menos, son dos sedes de altura, cuando la mayoría de países van a jugar en el llano. Así que la preparación también va a ser distinta”.

Entretanto, abrió la puerta a que el grupo trabaje en Bogotá previo al comienzo de la Copa del Mundo. “Vamos a ver, es muy posible. Hay una adaptación, que a pesar de que sean los primeros días y los jugadores no van a estar entrenando al máximo porque viene de las distintas Ligas, los jugadores van a tener que prepararse para jugar en Distrito”, dijo.

Sobre sus rivales y el poco conocimiento de la altura, aseguró que Colombia también se encuentra en desventaja con Portugal: “Sí, digamos que los rivales que vamos a enfrentar no son de altura, pero vamos a ver cómo preparan ellos también, nosotros haremos lo nuestro. Portugal nos toca en Miami, que va a estar entre Houston, nosotros vamos a venir de la altura al llano y al calor, tenemos esa desventaja”.

Finalmente, de los desplazamientos para cada compromiso, concluyó: “El tema del tiempo de distancia entre partido, vamos paso a paso, pensemos en el primero en el Distrito ahí a las 10 de la noche”.

Programación partidos de la Selección Colombia

Miércoles 17 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Uzbekistán

Estadio Azteca / Ciudad de México

Martes 23 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Repechaje Intercontinental 1

Estadio Akron / Guadalajara

Sábado 27 de junio