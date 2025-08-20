Juegos Nacionales 2027: Abierta la convocatoria para diseñar imagen oficial y mascota

Montería

El Comité Organizador de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027 ha puesto en marcha una convocatoria nacional para seleccionar el diseño de la imagen y mascota oficiales del evento, que se llevará a cabo en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Esta iniciativa busca la participación de diseñadores, ilustradores, creativos, estudiantes, colectivos y agencias para que contribuyan con su visión artística en la construcción del imaginario gráfico y simbólico de los juegos.

El proceso es una colaboración entre el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, la Gobernación de Córdoba, la Gobernación de Sucre y las alcaldías de las ciudades anfitrionas.

Las sedes en Córdoba incluyen a Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Lorica y San Antero, mientras que en Sucre están Sincelejo, Coveñas y Santiago de Tolú.

Convocatoria abierta

La convocatoria se abrió oficialmente el 1 de agosto y las postulaciones estarán disponibles hasta el 31 de este mismo mes. Tras el cierre del plazo, se iniciará la etapa de evaluación de las propuestas, y se espera que el Comité Organizador de los Juegos anuncie a los ganadores posteriormente.

Para esta edición de 2027, Córdoba y Sucre se unirán como sedes conjuntas, con el objetivo de demostrar la capacidad organizativa de la región y exhibir su riqueza cultural, así como su firme compromiso con el deporte como una fuerza para el cambio social. Se anticipa que el certamen reunirá a más de 11,000 atletas y paratletas.

¿Qué busca la convocatoria?

La convocatoria busca específicamente un isologo original, que es una combinación de texto e imagen, acompañado de un sistema básico de identidad visual, que incluye la paleta de colores, la tipografía y las aplicaciones.

Además, se requiere una mascota oficial que se inspire en la cultura y los elementos típicos del Caribe colombiano, pudiendo ser un animal, un personaje mítico o un símbolo cultural.

Los participantes también deben incluir un brief conceptual que explique los valores que están representados en sus diseños.

Los términos y condiciones detallados, así como los formatos de inscripción y la guía del participante, se encuentran disponibles en el sitio web oficial del concurso (https://www.concursojuegosnacionales2027.com/).