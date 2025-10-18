Recuperación de La Mojana: UNGRD reportó 78% de avance en obras del canal de la Esperanza

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lideró en San Jacinto del Cauca, Bolívar, una mesa interinstitucional con las principales entidades del Gobierno Nacional, en la que se reportó un 78 % de avance en las obras del Canal de la Esperanza, infraestructura clave para reducir el riesgo de inundaciones y fortalecer la recuperación de La Mojana.

El encuentro, presidido por el alcalde municipal de San Jacinto del Cauca, Oney Hernández y encabezado por el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, reunió al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), delegados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), los vicepresidentes del Banco Agrario, y representantes del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Defensoría del Pueblo.

“La UNGRD es el puente que une los esfuerzos del Estado para trabajar de manera articulada por La Mojana. Esta subregión es responsabilidad de todos y estamos demostrando que el Gobierno está presente con obras y soluciones reales”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Durante la jornada, las entidades expusieron los avances, inversiones y estrategias que actualmente ejecutan en La Mojana. Cada entidad, desde su misionalidad, contribuye a la recuperación productiva, ambiental, social y económica del territorio.

La UNGRD, destacó las acciones para mitigar el riesgo de inundaciones mediante la ampliación del Canal de la Esperanza donde se han ejecutado más de 29.800 horas máquina y se han removido más de 300.000 metros cúbicos de material. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) expuso las estrategias de reactivación económica y apoyo a los productores locales.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó sobre los procesos de titulación y formalización predial que beneficiarán a las comunidades rurales. Por su parte, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) presentó el proyecto pecuario para el fortalecimiento de la actividad productiva.

El Banco Agrario dio a conocer las líneas de crédito y alivios financieros disponibles para los campesinos damnificados por las emergencias.

El Ministerio de Agricultura se refirió a los sistemas de producción sostenible para pequeños productores del municipio, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible recuperación de caños por inundación y reforestación de flora nativa.

Adicionalmente, la UNGRD inició la distribución de 988 kits de alimentos y 988 de aseo a familias de San Jacinto del Cauca. Con esta tercera fase, se completa la entrega de 2.964 kits de alimentos, 2.694 de aseo, 988 de cocina y más de 2.900 hamacas, toldillos y sábanas en la zona.

Con esta articulación interinstitucional, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con La Mojana, impulsando soluciones estructurales, productivas y sociales en el territorio.

Durante el fin de semana, los equipos técnicos permanecerán en La Mojana brindando acompañamiento directo a la población.