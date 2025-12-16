Más de 1.300 policías reforzarán la seguridad en Barranquilla este martes por FINAL Tolima-Junior

Más de 1.300 hombres de la Policía Metropolitana de Barranquilla estarán desplegados este martes para garantizar la seguridad durante el partido entre Junior y Tolima, correspondiente a la gran final de la Liga Colombiana. El operativo cubrirá toda la ciudad, como si el equipo rojiblanco jugara de local, ante un posible empate y para prevenir situaciones adversas.

El dispositivo contará además con el apoyo de tropas de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, que reforzarán puntos estratégicos de alta afluencia de público.

Despliegue en toda la ciudad

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Miguel Camelo, explicó que el plan contempla presencia tanto en el estadio como en distintos sectores de Barranquilla.

“Vamos a implementar nuestras capacidades en coordinación con el Ejecutivo Nacional y la Alcaldía Distrital, para en esos puntos de afluencia hacer presencia y aplicar el Plan Pantalla. Prepararnos para la posible llegada del equipo Junior a la ciudad en caso de que resulte ganador de la onceava estrella. Para el servicio de estadio tuvimos 1.300 hombres y la misma cantidad se va a desplegar en toda la ciudad”, afirmó el oficial.

Puesto de Mando Unificado y 50 puntos estratégicos

De manera paralela, tenderos y comerciantes han dispuesto espacios para que los hinchas puedan disfrutar del encuentro. Las autoridades distritales confirmaron que la vigilancia se concentrará en 50 puntos estratégicos y contará con un Puesto de Mando Unificado.

El secretario de Gobierno del Distrito indicó que “se tomó la decisión de instalar un Puesto de Mando Unificado a partir de las 5 de la tarde del martes 16 de diciembre, en donde estaremos revisando cada uno de los puntos establecidos en esta final. Estaremos las entidades de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, con 1.400 hombres para que todo ciudadano pueda ver el partido en sana convivencia, con tolerancia y con respeto”.