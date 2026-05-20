Familia de Jennifer Ortega pide mantener condena contra Alfonso Gómez por feminicidio

Los familiares de Jennifer Ortega expresaron su indignación y preocupación tras conocer la apelación presentada por la defensa de Alfonso Gómez, condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Sabanalarga a 42 años y seis meses de prisión por el feminicidio de la mujer.

La familia teme que el Tribunal Superior de Barranquilla pueda modificar la decisión judicial y reducir la condena o cambiar el delito de feminicidio a homicidio, como estaría solicitando la defensa del procesado.

“Nosotros solo queremos justicia. Ese señor mató a mi hermana y tiene que pagar”, expresó Yulieth Ortega, hermana de la víctima.

“Han intentado dilatar el proceso”

Yulieth Ortega aseguró que tanto Alfonso Gómez como su equipo jurídico han intentado retrasar el proceso judicial mediante recursos y apelaciones constantes, situación que mantiene preocupada a toda la familia.

“Nos sentimos angustiados porque no queremos que cambien la condena. Mi hermana fue víctima de feminicidio y eso debe mantenerse”, manifestó.

Los allegados de Jennifer Ortega hicieron un llamado público al Tribunal de Barranquilla para que ratifique la condena impuesta en primera instancia y garantice justicia en el caso.

Esperan decisión en segunda instancia

Mientras avanza el proceso judicial en segunda instancia, la familia aseguró que continuará atenta al desarrollo del caso y reiteró su petición de que se mantenga la pena contra Alfonso Gómez.

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“Lo único que pedimos es que se haga justicia por Jennifer y que este crimen no quede impune”, concluyó Yulieth Ortega.