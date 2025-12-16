Policía confirma que Danna Sofía Acosta se encuentra en España

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que Danna Sofía Acosta, la estudiante que había sido reportada como desaparecida, se encuentra actualmente en España. La información fue entregada durante una rueda de prensa encabezada por el coronel Miguel Camelo, comandante de la institución, tras las labores de verificación adelantadas por las autoridades.

Según explicó el oficial, la confirmación se logró luego de activar toda la capacidad investigativa de la Policía, en coordinación con otras entidades, una vez se interpuso la denuncia por la desaparición de la joven. A partir de ese momento, se inició el rastreo de movimientos migratorios que permitió establecer su salida del país.

El coronel Camelo indicó que se trabaja de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia para determinar las causas de la salida de Danna Sofía Acosta de Barranquilla, así como los motivos que la llevaron a viajar a España y las condiciones en las que se produjo su desplazamiento.

Investigación sobre la salida del país

Las autoridades confirmaron que la menor salió de la ciudad por el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. En ese sentido, se adelantan indagaciones para establecer si viajó sola o en compañía de otra persona, como parte del proceso de esclarecimiento del caso.

Declaraciones oficiales

“Tras recibir el reporte y la denuncia por la desaparición, la Policía Nacional activó toda su capacidad institucional para establecer el paradero de la joven. Sin afectar el curso de la investigación, se ha venido trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia, lo que permitió confirmar que la joven salió del país y actualmente se encuentra en España. En este momento se investigan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que abandonó la ciudad de Barranquilla con destino a ese país”, señaló el coronel.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el caso continúa en etapa de investigación y que se entregarán nuevos detalles a medida que avancen las indagaciones, con el fin de esclarecer completamente lo ocurrido y brindar tranquilidad a la familia y a la ciudadanía.