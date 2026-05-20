Legalizan captura de mujer señalada de asesinar a su esposo en Soledad, Atlántico

Un juez de Soledad legalizó la captura de Kelly Patricia Vargas Demares, de 46 años, quien fue capturada el pasado martes por el homicidio de su esposo, Alberto Díaz Castillo, en el barrio Los Robles, en Soledad. La mujer es señalada de cometer el crimen.

Según la investigación, el crimen se habría presentado tras una discusión que terminó en agresiones físicas. La mujer sería imputada por el delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Este jueves, 21 de mayo, se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento en contra de la mujer.

Sobre Alberto Díaz Castillo, quien era un pensionado de la Policía, se conoció que registraba dos anotaciones judiciales.