Personería alerta por más de 4.500 quejas en salud durante 2026 en Barranquilla

La Personería Distrital de Barranquilla encendió las alarmas por el incremento de las quejas ciudadanas relacionadas con fallas en la prestación de los servicios de salud en la ciudad. El personero distrital, Miguel Ángel Alzate, informó que durante el 2026 ya se han recibido más de 4.515 reclamaciones por presuntas vulneraciones al derecho a la salud.

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Según explicó el funcionario, la principal problemática reportada por los usuarios corresponde a la no entrega o entrega tardía de medicamentos formulados por los médicos, situación que afecta especialmente a pacientes con tratamientos permanentes y enfermedades de alto costo.

"Estamos viendo un aumento preocupante de las quejas por la falta de entrega oportuna de medicamentos. Muchos ciudadanos deben acudir a la Personería porque no encuentran respuesta por parte de las EPS", señaló el personero Miguel Ángel Alzate.

Cerca de 800 tutelas han sido interpuestas

Ante las constantes denuncias, la Personería ha acompañado a los usuarios en la presentación de acciones judiciales para exigir el cumplimiento del derecho fundamental a la salud. De acuerdo con Alzate, en lo corrido del año se han instaurado cerca de 800 acciones de tutela contra EPS y otros actores del sistema.

El funcionario indicó que estas medidas buscan obligar a las entidades responsables a garantizar la atención médica y la entrega de tratamientos ordenados por especialistas.

“La tutela se ha convertido en la única herramienta efectiva para muchos pacientes que necesitan medicamentos o procedimientos urgentes”, agregó.

Advierten desacatos e incumplimientos judiciales

La Personería también reveló que de las acciones de tutela presentadas se han derivado alrededor de 40 incidentes de desacato, algunos con órdenes de arresto contra responsables de incumplir fallos judiciales.

Finalmente, Miguel Ángel Alzate hizo un llamado urgente a las EPS y entidades del sector salud para que adopten medidas inmediatas que permitan mejorar la atención a los usuarios y evitar nuevas vulneraciones de derechos.

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“No podemos normalizar que los ciudadanos tengan que acudir a instancias judiciales para acceder a medicamentos o tratamientos que necesitan con urgencia”, concluyó el personero.