Autoridades investigan origen de panfletos amenazantes difundidos en colegios de Soledad

La Alcaldía de Soledad reiteró su respaldo a la labor preventiva y operativa que adelanta la Policía Nacional en las instituciones educativas del municipio, luego de la circulación de panfletos amenazantes que generaron preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general de brigada Miguel Camelo Sánchez, aseguró que las amenazas no están siendo tomadas a la ligera y que las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes.

“Estos casos no están siendo tomados a la ligera. Estamos adelantando las investigaciones necesarias para esclarecer el origen de estas amenazas y garantizar la tranquilidad de estudiantes, docentes y padres defamilia", señaló el general de brigada Miguel Camelo Sánchez.

Según explicó el alto oficial, situaciones similares también se han presentado en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, donde se han activado protocolos de verificación y seguimiento.

Investigan posible participación de estudiantes

La Policía Nacional informó que las primeras indagaciones apuntan a que algunos estudiantes podrían estar involucrados en la difusión de los panfletos con el objetivo de generar temor y promover la inasistencia a clases.

El comandante del Distrito 6 de Policía, teniente coronel Edgar Narváez Solarte, indicó que desde el momento en que se conocieron los mensajes intimidatorios se iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer su origen y alcance.

“Las investigaciones preliminares indican que, al parecer, algunos estudiantes estarían utilizando este tipo de mensajes para generar temor y evitar asistir a clases. Sin embargo, las indagaciones continúan para identificar plenamente a los responsables”, manifestó el teniente coronel Edgar Narváez Solarte.

Ante esta situación, las autoridades activaron la ruta de acompañamiento escolar mediante el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, reforzando la presencia institucional en los entornos educativos del municipio.

Colegios continúan actividades con normalidad

La administración municipal precisó que, de las cuatro instituciones educativas mencionadas en el panfleto virtual, únicamente la I.E. ITIDA desarrolla actividades académicas en modalidad virtual debido a un simulacro electoral programado en sus instalaciones de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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Las demás instituciones educativas continúan operando con normalidad y cuentan con acompañamiento permanente de la Policía Nacional como parte de las medidas preventivas implementadas para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Finalmente, la administración municipal hizo un llamado a la calma y reafirmó su compromiso con la protección y bienestar de toda la comunidad educativa.