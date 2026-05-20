¿Dónde y a qué hora se irá la luz en el Atlántico este jueves 21 de mayo?: entérese aquí

La empresa Air-e Intervenida informó que este jueves 21 de mayo ejecutará trabajos de mantenimiento y adecuaciones eléctricas en diferentes sectores del Atlántico, por lo que se presentarán interrupciones programadas del servicio de energía.

Los trabajos se desarrollarán en el corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla, donde habrá suspensiones breves por sectores en los siguientes horarios:

Calle 11 con carrera 7: de 7:40 a.m. a 8:30 a.m.

Carrera 34 con calle 138: de 8:40 a.m. a 9:30 a.m.

Carrera 34 con calle 140: de 9:40 a.m. a 10:30 a.m.

Carrera 34 con calle 143: de 10:40 a.m. a 11:30 a.m.

Carrera 29B con calle 143B: de 11:40 a.m. a 12:30 p.m.

Carrera 16B con calle 126: de 12:40 p.m. a 13:30 p.m.

Suspensión del servicio en Villas de San Pablo

De igual forma, en Villas de San Pablo, específicamente en la calle 143 con el kilómetro 4, la interrupción del servicio será entre la 1:40 de la tarde y las 3:00 de la tarde, mientras avanzan las obras programadas por la compañía.

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Instalarán poste en Sabanalarga

Por otra parte, en el barrio Santander del municipio de Sabanalarga, técnicos de Air-e adelantarán la instalación de un poste en la carrera 19 con calle 9, por lo que el servicio de energía estará suspendido entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.