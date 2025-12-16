Didier Moreno: “No hemos ganado absolutamente nada, queda el partido de nuestras vidas”

Junior de Barranquilla jugará la final de vuelta de la Liga colombiana este martes 16 de diciembre ante Deportes Tolima en Ibagué. Luego de ganar por goleada 3-0 el juego de ida en el Metropolitano, con doblete de José Enamorado y un gol de Bryan Castrillón, la estrella once parece estar cada vez más cerca en este segundo semestre del fútbol profesional colombiano.

El equipo barranquillero volvió a jugar una final de la Liga Colombiana, luego de coronarse campeón en el torneo de clausura 2023 tras vencer a Independiente Medellín en los penales, pues el marcador global terminó 4-4. Ahora bien, esta es una final inédita, ya que estos dos equipos nunca se habían cruzado en esta instancia. Además, ni Pijaos ni barranquilleros, se han coronado campeones en el Manuel Murillo Toro.

Alfredo Arias sobre la final

Antes de la gran final del fútbol colombiano, en la rueda de prensa estuvo presente el entrenador Alfredo Arias, que se refirió a lo que es este importante momento deportivo para el equipo.

“Uno de los aprendizajes es que hay que disfrutar todo en la vida. Esta profesión me apasiona y esto es una profesión, a veces cuando veo los partidos me da un poco de pena verme ahí como un loco, pero no quiere decir que no lo disfrute, lo hago a mi manera. Son días que ojalá los pueda hacer largos, porque no es fácil llegar a definir campeonatos”, comentó.

Sobre el Tolima en esta final: “He pensado varias cosas estos días, principalmente he tratado de limitar un rival como Tolima, muy buen equipo... En otras circunstancias, con otro rival, nos hubiera beneficiado más que se desesperaran y lanzarán pelotazos, pero nunca lo hicieron y trataron de jugar al pie. De esa manera, vamos a tratar de contrarrestarlo, de encontrar las debilidades y de ver si podemos limitar su fortaleza”.

En la atención a los medios, también estuvo presente Didier Moreno, que habló sobre el resultado. “Nosotros no vamos a renunciar a lo que hemos hecho durante todo el semestre que es salir a proponer a todas las plazas, salir a ganar, eso es lo que vamos a hacer, el resultado que importa es el que se dé mañana. En cuanto a los penaltis, es una acción que practicamos todos los días, si se da la instancia, estaremos preparados para ello”.

En toda la historia de las finales del fútbol colombiano, ningún equipo ha podido remontar tres goles en contra y coronarse campeón, ante esto Moreno, comentó: “Tenemos que seguir siendo los mismos y mantener la humildad, fue lo que manifestamos al término del partido en Barranquilla. No hemos ganado absolutamente nada y queda el partido de nuestras vidas, el más difícil de todo el año y hay que tener mucha mesura, tratar de convencer a los más jóvenes de que aún hay camino por recorrer y con esa tranquilidad salir mañana y poder conseguir lo que anhelamos”.