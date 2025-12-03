ICETEX abre inscripciones para créditos 100% condonables para víctimas del conflicto armado





BOGOTÁ

El ICETEX a través del Fondo para Población Víctima del Conflicto Armado abrió la convocatoria para el primer semestre del 2026 ofreciendo créditos 100% condonables para que personas víctimas de la violencia accedan a estudios de educación superior.

Las inscripciones estarán habilitadas en la página de la entidad entre el 4 y el 19 de diciembre. Esta iniciativa busca fortalecer la educación para la paz y la reparación en los territorios.

El programa es financiado por el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Distrital ATENEA y la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, con el apoyo de la Unidad para las Víctimas.

“Estamos creando oportunidades reales para que las personas víctimas del conflicto armado estudien en la universidad con crédito 100% condonable y con opciones pertinentes a sus territorios”, afirmó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

¿Quiénes pueden aplicar?

La convocatoria está dirigida a personas que estén registradas en el RUV o que sean reconocidas como víctimas en sentencias de Justicia y Paz, Restitución de Tierras, la JEP o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los aspirantes deben estar admitidos o matriculados para el período académico 2026-1.

¿Qué cubre el fondo?

El programa financia:

Matrícula ordinaria neta hasta por 11 SMMLV por semestre.

hasta por por semestre. Sostenimiento por 1,5 SMMLV por semestre.

El crédito es completamente condonable al graduarse y participar en la estrategia Construyendo mi Futuro, de la Unidad para las Víctimas.

Trámite gratuito y sin intermediarios

La inscripción, gratuita y directa, se realiza en www.icetex.gov.co.

Desde su creación en 2013, el fondo ha beneficiado a cerca de 12.000 personas, y actualmente 5.000 continúan sus estudios con este apoyo.