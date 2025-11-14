Estas son las 3 mejores universidades para estudiar derecho en Colombia, según ranking mundial

La carrera de Derecho es una de las más populares entre los estudiantes universitarios en Colombia, ya que tiene una importante salida laboral para desempeñarse no solamente en firmas de abogados, sino también en empresas, organizaciones no gubernamentales y diferentes entidades estatales.

Por otra parte, este es un programa que esta en constante actualización, especialmente en medio de los avances tecnológicos que se están presentando en el mundo. Esto lleva a estos profesionales a especializarse en esta clase de campos con tal de prevalecer los derechos de las personas que se están viendo afectadas por algún delito.

Según cifras del Ministerio de Educación, hay 227 instituciones de educación superior en Colombia que cuentan con programas de derecho en su oferta académica. Entre ellas, 114 lo manejan en pregrado. Sin embargo, hay algunas que se destacan por encima de otras debido a diferentes aspectos como su nivel de investigación y su reputación educativa.

Al respecto, la agencia británica Quacquarelli Symonds realizó sus habituales listados para determinar las mejores universidades del mundo en diferentes aspectos. Entre ellos, señaló a siete de Colombia como las más destacadas en la carrera de derecho. Las tres primeras en este aspecto son:

Universidad de Los Andes

La Universidad de Los Andes ocupó el primer lugar en Colombia entre los programas de derecho. Asimismo, clasificó en el cuarto lugar en Latinoamérica y en el número 44 a nivel mundial. Su principal característica es su nivel de empleabilidad, donde obtuvo una calificación de 84.8 puntos. Mientras que en la citación de sus artículos de investigación recibió 74.8 unidades.

Universidad Externado

La Universidad Externado logró entrar en el segundo lugar entre las mejores universidades de derecho en Colombia, así como en el séptimo en América Latina y el número 54 a nivel mundial. A diferencia de Los Andes, cuenta con una mejor citación en sus artículos de investigación, donde obtuvo un total de 64,2 puntos. Mientras que en reputación académica alcanzó 79 unidades. Sin embargo, su puntaje en empleabilidad fue mucho más bajo.

Universidad del Rosario

El tercer lugar a nivel nacional le correspondió a la Universidad del Rosario, quien alcanzó un total de 76,9 puntos en su nivel de empleabilidad. Por otra parte, recibió puntajes de 69,9 y de 66,9 en su reputación académica y en la citación de artículos de investigación, respectivamente. Esto lo llevó a clasificar además en el octavo lugar en Latinoamérica en el ranking de derecho y entre las 100 primeras del mundo.

¿Qué otras universidades en Colombia fueron destacadas?

El ranking de Quacquarelli Symonds también incluyó a otras cuatro universidades entre las mejores de Colombia para estudiar derecho. Estas son:

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de La Sabana

Universidad de Antioquia.

Las dos primeras cuentan con una buena calificación en su nivel de empleabilidad pese a que a que no sucede lo mismo en el ítem de citación de sus artículos de investigación, algo similar al caso de la Universidad de Antioquia.

De acuerdo a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, hasta marzo de 2023 hubo un total de 1.327.913 letrados inscritos en Colombia, lo que refleja la gran demanda en las diferentes universidades del territorio nacional.