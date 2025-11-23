Así puede trabajar como instructor en el SENA: requisitos, salario, fechas de inscripción y más

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), reconocido como la principal institución de educación técnica y tecnológica en el país, ha iniciado un proceso de selección para conformar su banco de instructores. Estos profesionales son fundamentales para impartir las clases y temáticas de la vasta oferta educativa de la entidad, que incluye carreras y cursos cortos (a partir de 48 horas) ofrecidos en modalidades tanto virtuales como presenciales.

La institución busca activamente candidatos que cumplan con los requisitos específicos para unirse a su equipo docente. Los interesados en participar en este proceso y formar parte de la planta de instructores del SENA deben revisar los criterios de la convocatoria. Acá le contamos más detalles.

¿Cómo postularse al Banco de instructores SENA 2025? Este es el paso a paso

La entidad ha implementado una metodología y reglas uniformes para la vinculación de profesionales que deseen desempeñarse como instructores bajo la modalidad de contratistas. Es importante destacar que el único mecanismo oficial autorizado para la recepción de hojas de vida y postulación a estas vacantes es la Agencia Pública de Empleo del SENA. No se considera válido ni se acepta ningún otro canal o vía para aplicar a los cargos de instructores contratistas de la entidad.

Asimismo, para aplicar a las vacantes disponibles en el Banco de Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), siga el siguiente procedimiento:

Inicie el proceso ingresando a la plataforma oficial: https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx Diríjase al apartado identificado como “personas” e ingrese con sus credenciales. Si aún no está inscrito, proceda con la opción de registro de hoja de vida. Una vez este dentro del sistema, ubique y seleccione la opción “Banco de Instructores”. Utilice los filtros disponibles para delimitar los perfiles que cumplen sus características y haga clic en “buscar”. Analice detenidamente todos los detalles y requisitos exigidos por la vacante de su interés. Seleccione el perfil deseado, confirme la postulación y cargue toda la documentación de soporte requerida. Haga clic en “guardar y continuar” tras adjuntar los documentos. Finalmente, revise el resumen de la inscripción y complete el proceso.

Fechas para la postulación al banco de instructores

El proceso se iniciará con la selección de los aspirantes ya postulados, cuya revisión está programada del 26 de noviembre al 16 de diciembre. Posteriormente, se abrirá un periodo para la identificación de nuevas necesidades de personal, que tendrá lugar entre el 3 y el 6 de diciembre.

Los aspirantes interesados en programas no cubiertos o nuevos podrán realizar sus postulaciones adicionales del 7 al 10 de diciembre. Finalmente, la fase de formalización del vínculo laboral, correspondiente al proceso de contratación, se extenderá hasta el viernes 23 de enero de 2026.