Guerra Rusia - Ucrania: Kremlin rechaza tregua de fin de año

La propuesta, hecha por el gobierno alemán y aceptada por el gobierno de Vladimir Putin fue rechazada por Moscú. EFE/ Zelenski via Telegram // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El Kremlin rechazó la tregua navideña propuesta por el canciller alemán, Friedrich Merz, y apoyada por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, tras las consultas mantenidas con Estados Unidos en Berlín.

“Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que el cese de las hostilidades “depende de si llegamos o no a un trato, como dice el presidente (de EE.UU., Donald) Trump”.

“Si los ucranianos se dejan llevar por el deseo de sustituir la búsqueda de un acuerdo con soluciones cortoplacistas e inviables, entonces difícilmente estaremos preparados para participar en ello”, apuntó.

Subrayó que la postura rusa es “bien conocida y es consecuente” y se mostró “convencido” de que es comprendida tanto por Washington como por Kiev.

“Queremos detener la guerra, lograr nuestros intereses y garantizar la paz en Europa de cara al futuro”, subrayó.

Merz propuso el lunes una tregua navideña, que fue inmediatamente apoyada por Zelenski, quien destacó que EE.UU. también la secundó.

El canciller se dirigió al Kremlin para que cese los ataques contra el país vecino al menos durante las fiestas navideñas como gesto de buena voluntad de cara a un alto el fuego definitivo.

Con respecto a los temas abordados en Berlín, que incluían la concesión de garantías de seguridad para Kiev, Peskov subrayó que Moscú no reaccionará “a las publicaciones de la prensa”.

La negociación entre Rusia y Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió ante el Parlamento de Países Bajos de que Rusia exige a Kiev que “ceda” territorio ucraniano que “ni siquiera ha logrado conquistar” militarmente y alertó de que “ni un solo detalle” de las negociaciones de paz debe convertirse en una “recompensa por la agresión”.

Putin invitó a Zelenski a Moscú y descartó presencia de tropas extranjeras en Ucrania. Foto: EFE. Ampliar

En un discurso centrado en el diálogo en curso con socios europeos y estadounidenses, Zelenski subrayó que Ucrania participa en “las negociaciones de paz más intensas desde el inicio de la guerra” en 2022, pero dejó claro que no se trata de un diálogo sobre “una pausa ni una solución temporal”, sino de una paz “verdadera y duradera” para poner fin de forma definitiva a la guerra rusa contra Ucrania.

El mandatario se refirió a las conversaciones mantenidas este lunes en Berlín, y aseguró que se está trabajando en “documentos que podrían detener la guerra y garantizar la seguridad”, aunque subrayó que “cada detalle importa” y ninguno debe convertirse en una “recompensa para la agresión”.

Zelenski acusó al Kremlin de comportarse “como un delincuente profesional convencido de que nunca será atrapado” y rechazó cualquier salida al conflicto que implique políticas que legitimen la agresión rusa. “Si el agresor recibe una recompensa, empieza a creer que la guerra vale la pena. Por eso la justicia debe ser central para poner fin a esta guerra”, señaló.