Habrá elecciones en Ucrania, si EE. UU. garantiza seguridad del proceso: presidente Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que está “listo” para celebrar elecciones en su país, y que espera enviar este miércoles, 10 de diciembre, una propuesta enmendada a Estados Unidos para terminar la guerra con Rusia, que empezó hace casi cuatro años.

Bajo presión de su par estadounidense, Donald Trump, Zelenski declaró que está dispuesto a impulsar una reforma legal para poder organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, con la condición de que Estados Unidos y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso.

“Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EE.UU. me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora”, afirmó Zelenski desde Italia, donde se reunió con la primera ministra, Giorgia Meloni.

En ese sentido, el mandatario pidió a los diputados que elaboren propuestas legislativas que permitan la modificación de la ley electoral bajo la ley marcial para convocar los comicios.

Previamente, Trump acusó a su par ucraniano de utilizar la guerra para no celebrar elecciones: “No sé quién ganaría, pero no se han celebrado elecciones durante mucho tiempo. Saben, hablan de democracia, pero llega un punto en el que ya no es democracia”.

Elecciones en Ucrania debieron celebrarse en 2024

Zelenski asumió su cargo de presidente en 2019 y su mandato de cinco años terminó el 20 de mayo de 2024, cuando se extendió de manera automática siguiendo la prohibición establecida en la Constitución ucraniana de celebrar elecciones mientras la ley marcial está en vigor.

El presidente ucraniano y la mayor parte de líderes de opinión y partidos políticos del país coincidían en la imposibilidad no sólo legal sino también organizativa de llevar a cabo una campaña electoral y las correspondientes votaciones en medio de la guerra; sin embargo, la postura ha cambiado con las declaraciones de Trump.

Justamente, en una entrevista publicada por Politico, el republicano dijo que “parte del problema” por el que Kiev y Moscú no han alcanzado acuerdos para detener el conflicto es que Zelenski y su par ruso Vladimir Putin “realmente se odian”.

Así como Trump ha adoptado una actitud cambiante hacia Kiev, acusando a Zelenski de no ser lo suficientemente agradecido con Estados Unidos, ha insistido en sus reproches hacia Putin, imponiendo más sanciones a las petroleras rusas en las últimas semanas.

El republicano considera que Moscú tiene “ventaja” en el conflicto por ser “mucho más grande”, según dijo a Politico.

Zelenski entregará plan de paz enmendado a Washington

Por otro lado, Zelenski aseguró que este miércoles, 10 de diciembre, entregará a Washington un plan de paz enmendado para cesar las hostilidades con Rusia, luego de que Kiev y sus aliados europeos criticaran el plan inicial de la Administración Trump por ser demasiado favorable a Rusia.

“Hoy estamos trabajando y mañana continuaremos. Creo que lo entregaremos mañana”, respondió Zelenski a la pregunta de un periodista sobre si Ucrania ya había enviado el plan actualizado a EE. UU.

No obstante, Trump también ha puesto bajo presión a Zelenski para que acepte el plan. En diálogo con Politico, el estadounidense acusó a su homólogo de no haber leído las propuestas presentadas por su administración.

Asimismo, el presidente, que había prometido acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, apuntó contra los líderes europeos: “Hablan, pero no producen”.

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al anhelo de Kiev de unirse a la OTAN.

En un principio, ese documento tenía 28 puntos, pero quedó en 20 después de las reuniones que mantuvieron representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, según Zelenski.

El ucraniano cree que las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad: “¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”.