ONU: Ataques rusos durante 2025 dejan un 24% más de civiles ucranianos muertos que el año pasado

Los ataques de guerra que Rusia lanzó en Ucrania en lo corrido de 2025 mataron a un 24% más de civiles ucranianos que en el mismo periodo del año pasado, según un informe presentado este martes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Kayoko Gotoh, encargada interina para Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, presentó el informe destacando que 2025 está siendo “uno de los años más mortíferos para el pueblo de Ucrania”.

Esto ocurre una semana después de los ataques masivos con misiles y drones dirigidos a infraestructuras energéticas y de transporte en diversas regiones de Ucrania que “mataron a varios civiles y dejaron sin electricidad a más de 600 mil personas en temperaturas invernales heladas”, según denuncia Gotoh.

A propósito, Joyce Msuya, asistente de Asuntos Humanitarios del Secretario General, dijo que “la gente no puede sobrevivir sin calefacción y en riesgo por hipotermia” y agregó: “Estos ataques desproporcionados a la población civil están terminantemente prohibidos”.

De acuerdo con Naciones Unidas, desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, se contabilizan casi 15.000 civiles ucranianos muertos, 755 de ellos niños, y casi 40.000 civiles más, 2.416 de ellos niños, heridos.

Una quinta parte de estas personas murieron en 2025: el tercer año con un mayor número de civiles ucranianos muertos a lo largo de la guerra.

Cabe mencionar que estos datos cuentan únicamente casos verificados, por lo que la ONU sugiere que las cifras reales probablemente son “significativamente mayores”.

Rusia acusa “hipocresía” en informe de civiles ucranianos muertos de la ONU

El representante de Rusia en el Consejo de Seguridad, Vasili Nebenzia, tildó la presentación de este informe y las preocupaciones expresadas por Ucrania y representantes de países europeos como “un teatro de hipocresía de los colegas europeos rusófobos desde París, Londres y Berlín para demonizar a Rusia y ganar tiempo para la guerra contra Rusia”, aseveró.

Nebenzia dijo que cada nueva propuesta de paz a Ucrania es “mucho peor” que la anterior y culpó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de la expansión de los ataques con drones contra la infraestructura energética rusa, a la vez que criticó duramente al Gobierno de ese país por utilizar a la nación como “moneda de cambio” contra Moscú.

Por su parte, el representante de Ucrania ante la ONU aseguró que un alto el fuego sería “el primer paso hacia la reconstrucción mutua para unas negociaciones de paz” para las cuales “Ucrania está lista, pero Rusia rechaza”.

Al respecto, el presidente ucraniano Zelenski afirmó este martes desde Italia que enviará mañana, 10 de diciembre, a Estados Unidos su propuesta enmendada para poner fin a la guerra con Rusia.

En el Consejo de la ONU, el delegado de Ucrania pidió a Estados Unidos que “deje de comprar recursos energéticos como carbón, gas y petróleo a Rusia, ya que estos negocios entre los dos países son la base de la financiación económica rusa para la guerra”.

El resto de representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad, salvo Rusia, compartieron las preocupaciones acerca de los ataques rusos en territorio de Ucrania y de usar el frío como arma de guerra.