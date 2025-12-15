Un acuerdo para que se detenga la guerra de Rusia y Ucrania está “más cerca que nunca” según Trump

Rusia y Ucrania continúan su guerra energética en la víspera de la reunión Trump-Zelenski. Foto: Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, 15 de diciembre, que el acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania está “más cerca que nunca”.

Estas declaraciones se produjeron tras el segundo día de conversaciones en Berlín entre los emisarios de Trump, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y líderes europeos, para abordar el cese de las hostilidades.

“Creo que ahora estamos más cerca que nunca”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, y agregó que tuvo “conversaciones muy largas y muy buenas” con Zelenski y otros dirigentes, incluidos los de Reino Unido, Francia, Alemania y el secretario general de la OTAN.

#MUNDO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que el acuerdo para detener la guerra entre Ucrania y Rusia está "más cerca que nunca". "Hemos tenido largas y muy buenas conversaciones con (el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski" y otros líderes europeos de… pic.twitter.com/KRXUCFJG1I — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 15, 2025

Zelenski, quien se reunió en la capital alemana con el emisario especial, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, informó de “avances reales” en cuanto a las garantías de seguridad.

Sin embargo, dijo que todavía existen diferencias sobre la posible cesión de territorios, uno de los puntos más espinosos dentro del plan de paz de Washington para detener el conflicto, así como la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea, parte clave de estas reuniones.

“Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios (...). Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes”, declaró Zelenski a la prensa.

Garantías de seguridad

Varios dirigentes europeos propusieron dirigir una fuerza con el apoyo de Estados Unidos como parte de las “sólidas garantías de seguridad” para Ucrania, esto con el objetivo de evitar que Rusia viole un acuerdo para poner fin al conflicto.

A la vez que Trump incrementa la presión sobre Kiev para que acepte el acuerdo para poner fin a la guerra, iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, los europeos se ponen del lado de Kiev al asegurar que el plan original era demasiado favorable a Moscú.

Ucrania envió una contrapropuesta la semana pasada y Zelenski declaró que su país estaba dispuesto a transigir en su deseo de adherirse a la OTAN, siempre y cuando recibiera a cambio garantías sólidas en materia de seguridad.

El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó este lunes que las recientes conversaciones ofrecieron una “verdadera oportunidad para un proceso de paz” y elogió a Estados Unidos por ofrecer un conjunto “notable” de garantías de seguridad. Los líderes europeos esbozan:

El ejército ucraniano debería seguir recibiendo un amplio apoyo y mantener una fuerza en tiempos de paz de 800.000 soldados, según una declaración en conjunto firmada por Reino Unido, Francia y Alemania.

y mantener una fuerza en tiempos de paz de 800.000 soldados, según una declaración en conjunto firmada por Reino Unido, Francia y Alemania. Mantener la paz a través de un “mecanismo de supervisión y verificación del alto al fuego dirigido por Estados Unidos, que identificaría las violaciones y “proporcionaría una alerta temprana de cualquier ataque futuro”.

Funcionarios estadounidenses advirtieron que Ucrania debe aceptar el acuerdo, el cual proporcionaría, según ellos, garantías de seguridad muy similares al Artículo 5 de la OTAN, que considera que un ataque a un aliado es un ataque a todos los miembros.

Trump ya descartó la entrada formal de Ucrania en la OTAN y se alineó con Moscú al calificar las aspiraciones de Kiev de unirse a la alianza como una razón para la invasión rusa.

Cesión de territorios

En cuanto a las conversaciones con la parte estadounidense, Zelenski afirmó que estas “nunca son fáciles”, pero que fueron “productivas”.

Un funcionario cercano a estas negociaciones declaró a AFP que la parte estadounidense sigue exigiendo que Ucrania ceda el control del Donbás -formada por las regiones orientales de Lugansk y Donetsk-, una línea roja para Kiev.

Rusia controla casi toda Lugansk y alrededor del 80% de Donetsk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, “quiere territorio”, subrayó esta fuente. “Los estadounidenses dicen que Ucrania ‘debe retirarse’, lo que Kiev rechaza”, añadió.

Trump sostiene que es inevitable que Ucrania ceda territorio a Rusia, un resultado inaceptable para Zelenski tras casi cuatro años de guerra.

Por su parte, Rusia señala que insistirá en sus demandas fundamentales, entre ellas las relativas al territorio y a que Ucrania nunca se una a la Alianza Atlántica. Anteriormente, el país gobernado por Putin también se opuso a cualquier fuerza liderada por Europa en Ucrania para vigilar el cumplimiento de un acuerdo de paz.

El Kremlin dice que espera que Washington le informe sobre los resultados de las conversaciones en Berlín.