Nuevas reuniones entre negociadores de EE. UU., el presidente de Ucrania y líderes europeos en Berlín

Banderas de Ucrania y la Unión Europea, imagen de referencia - Getty Images / Vector

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff sostendrá nuevas reuniones con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos en Berlín (Alemania), para abordar alternativas mediante las cuales detener las hostilidades entre Kiev y Moscú.

Washington presiona a estos países para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años.

Antes de la reunión, Zelenski advirtió que Rusia “sigue teniendo como objetivo destruir” Ucrania, después de que Kiev afirmara que ataques “masivos” rusos contra instalaciones energéticas dejaron sin electricidad a miles de personas en todo el país durante la noche del viernes 12 de diciembre en plena época invernal.

Moscú, por su parte, dijo haber atacado instalaciones ucranianas con misiles balísticos hipersónicos en represalia por ataques ucranianos.

“Es importante que todo el mundo vea ahora lo que está haciendo Rusia, cada paso que dan para aterrorizar a nuestro pueblo (...) porque está claro que no se trata de poner fin a la guerra”, declaró el mandatario ucraniano en X.

Siguen las conversaciones sobre el acuerdo propuesto por Washington para acabar la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, develó en noviembre un plan de paz para detener las hostilidades entre estos dos países. Sin embargo, Kiev y líderes europeos lo criticaron por favorecer las principales exigencias de Moscú, entre ellas que Ucrania le ceda territorios cruciales.

Al tiempo, el republicano ha intensificado la presión sobre Kiev para llegar a un acuerdo, al tiempo que funcionarios ucranianos aseguran que enviaron a Washington un plan actualizado basado en la propuesta original de 28 puntos esta semana.

Un punto clave de las reuniones de este fin de semana, del 13 al 14 de diciembre en Berlín, es el encuentro con los jefes de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, algo que informó el gobierno el gobierno alemán desde el lunes y que se producirá pocas horas después de que Zelenski asista a un foro empresarial germano-ucraniano con el canciller Friedrich Merz.

Es un hecho a tener en cuenta, dado que en el plan original de Washington para acabar el conflicto se cerraba la puerta a una adhesión de Ucrania a la OTAN.

Por otro lado, el viernes se conoció que la idea de una adhesión rápida de Ucrania a la UE ya figura en la última versión de un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra, que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Europeos y ucranianos también exigen a los estadounidenses “garantías de seguridad” antes de cualquier negociación territorial en el este de Ucrania ocupado por tropas rusas, dijo la presidencia francesa el viernes.

El proceso de adhesión al bloque suele llevar años y requiere el voto unánime de sus 27 miembros. Algunos países como Hungría se han opuesto sistemáticamente a la adhesión de la antigua república soviética.

Al respecto, Zelenski dijo que Trump tiene la influencia necesaria para convencer a quienes se oponen a la adhesión de Ucrania para que cambien su postura.

Kiev lleva tiempo luchando por entrar en la UE y ha realizado una serie de reformas en ese sentido desde la revolución proeuropea de 2014. Pero el país aún muestra dificultades para acabar con una corrupción endémica, requisito básico para entrar en el bloque.

Moscú aguarda por modificaciones en el plan para acabar la guerra

Entretanto, Moscú indicó que sospechaba de los esfuerzos por modificar el plan estadounidense, al que ha mostrado en gran medida su respaldo.

“Tenemos la impresión de que esta versión (...) empeorará”, declaró el viernes Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, al diario económico Kommersant.

“Será un proceso largo”, añadió, y detalló que Moscú vio una versión actualizada del plan desde las conversaciones entre el presidente Putin y los enviados estadounidenses Witkoff y Jared Kushner la semana pasada.

A su vez, Zelenski afirmó que Washington solo quiere que Ucrania, y no Rusia, retire sus tropas de partes de la región oriental de Donetsk, donde se crearía una “zona económica libre” desmilitarizada.

En los últimos meses, Rusia ha alardeado de sus avances en el campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas se encuentran en desventaja numérica y de arsenal.