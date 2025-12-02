Aún no hay acuerdos tras las conversaciones de Rusia con EE. UU. por la guerra con Ucrania

Después de cinco horas del encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el emisario estadounidense Steve Witkoff, el Kremlin declaró que no se alcanzó “ningún compromiso” sobre el reparto de territorio ucraniano. Sin embargo, Moscú calificó la reunión como “muy útil y constructiva” aunque queda “mucho trabajo por delante”.

El dirigente ruso se reunió en Moscú con el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Esta reunión en la capital rusa se produjo tras varios días de intensas gestiones diplomáticas para tratar de poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, entre ellas, el encuentro del mandatario ucraniano Volodímir Zelenski con líderes europeos a la cabeza de su par francés Emmanuel Macron.

El principal asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que “hubo algunos puntos en los que pudimos ponernos de acuerdo”; sin embargo, afirmó que “el presidente no ocultó nuestra postura crítica, incluso negativa, sobre varias propuestas” dentro del proyecto de 28 puntos de EE. UU. para detener la guerra con Ucrania que recibió Putin además de otros cuatro documentos.

Washington elaboró este plan hace dos semanas y lo reelaboró a través de consultas con los ucranianos.

En cuanto a la cuestión de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, que representan aproximadamente el 19% del país, Ushakov declaró que “no hemos encontrado ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses”.

El asesor participó en la reunión al igual que el enviado comercial del Kremlin, Kirill Dmitriev.

Tras este encuentro con los rusos en Moscú, Witkoff y Kushner podrían reunirse con una delegación ucraniana el miércoles, posiblemente en Bruselas, según indicó a la AFP un alto funcionario de Kiev.

Kiev bajo presion

Donald Trump afirmó que no sería fácil avanzar hacia el fin de una guerra que dura ya casi cuatro años: “No es una situación fácil, se lo aseguro. Qué desastre”, declaró durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, cuya gestión se ha visto sacudida por escándalos de corrupción que terminaron con la dimisión de su jefe de gabinete, pidió el fin de la guerra y no “solo una pausa” en los combates durante una visita a Irlanda.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario ucraniano declaró que “no habrá soluciones fáciles”. “Lo importante es que todo sea justo y transparente. (...) Que nada se decida sin Ucrania, sobre nosotros, sobre nuestro futuro”, escribió.

A su vez, Moscú ha intensificado en las últimas semanas los ataques con drones y misiles contra Ucrania. Las fuerzas rusas lograron en noviembre su mayor avance en el frente ucraniano en un año, según el análisis de la AFP de datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja con el Critical Threats Project (CTP).

En un mes, Rusia tomó 701 km2, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024 (725 km2), excluyendo los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022.

Zelenski señaló que aún espera discutir cuestiones clave con el presidente estadounidense, incluidas territoriales, y sugirió que la verdadera motivación de Moscú para las conversaciones con Washington es aliviar las sanciones occidentales.

Putin ordenó el asalto militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Decenas de miles de civiles y militares han muerto desde que comenzó la guerra, y millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Europa teme que Washington y Moscú pacten un acuerdo sin implicarlos o fuercen a Ucrania a hacer concesiones injustas, como reducir sus fuerzas armadas o no poder unirse a la OTAN.

Por su parte, antes del encuentro con los enviados estadounidenses, Putin acusó a los europeos de obstaculizar los esfuerzos para poner fin al conflicto e insistió en que su país está listo para la guerra “si Europa quiere y empieza”.