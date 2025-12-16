Anestesiólogos de la ESE Universitaria del Atlántico suspenden cirugías por falta de pagos

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

El cuerpo médico de anestesiólogos de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA) anunció la suspensión de las actividades electivas desde este martes 16 de diciembre, debido al incumplimiento en el pago de sus honorarios desde hace cuatro meses, situación que atribuyen a fallas en las obligaciones contractuales por parte de la institución.

En conversación con Caracol Radio, el presidente del sindicato Anthoc, Napoleón Mugno, explicó que decisión los tomó por sorpresa y el impacto que podría generar en la operación del hospital.

“Creo que son aproximadamente doce anestesiólogos. En el comunicado ellos expresan que les deben cuatro meses de salario y pues había un compromiso con la administración saliente y no se ha dado cumplimiento a eso. Entonces ellos decidieron a partir del día de hoy hacer un cese de actividades donde únicamente van a atender las cirugías de urgencia”, señaló.

Impacto en la operación hospitalaria

Mugno aseguró que la medida tomó por sorpresa al sindicato, teniendo en cuenta que el funcionamiento de la institución se mantenía dentro de parámetros aceptables.

“Esto a nosotros nos tomó por sorpresa, ya que la funcionalidad de la ESE venía marchando de una manera normal. Esto se va a ver reflejado en los indicadores y la afectación económica que va a tener el hospital como tal”, afirmó.

El dirigente sindical advirtió además que la situación no solo afecta a los anestesiólogos, sino también a otros trabajadores vinculados a través de una empresa temporal.

“Tenemos también afectado el personal de enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros y algunos conductores que fueron contratados por una empresa temporal, lo cual el sindicato nunca ha compartido, pero era la única opción que se tenía en el momento para trabajar a partir del 1 de noviembre. Hoy en día salen diciendo que ellos no tienen el músculo financiero y que van a pagar cuando el hospital les cancele”, explicó.

Mugno manifestó su preocupación ante la posibilidad de que otros especialistas adopten medidas similares. “Entonces también nos preocupa eso y también la eventualidad de que los demás especialistas tomen algún tipo de acción”, agregó.

¿Qué dice la agente interventora?

Sobre el diálogo con la actual agente interventora de la ESE UNA, Maryury Díaz Céspedes, el presidente de Anthoc indicó que los acercamientos han sido limitados.

“Nosotros como sindicato hemos tenido dos conversaciones muy informales con la doctora Maryury Díaz Céspedes. Fueron de presentación y estas cosas, pues la doctora aún no estaba tan empapada de la situación real de la ESE UNA”, sostuvo.

Según Mugno, desde la semana pasada el sindicato solicitó formalmente un espacio de diálogo, sin obtener respuesta hasta el momento.

“Hoy nosotros le pasamos un comunicado solicitándole un espacio. Desde la semana pasada estamos a la espera de respuesta para sentarnos y mirar a ver cuál es la posición y cuál es el rumbo que piensa tomar la doctora con respecto a la ESE, que es algo muy complejo”, indicó.

Finalmente, resaltó que la institución venía registrando altos niveles de ocupación, lo que agrava la preocupación frente al cese de actividades de los especialistas.

“La capacidad venía marchando bastante bien en un 80, 85, llegamos hasta un 95% de ocupación general. Y pues, bueno, con esto de la situación de los especialistas, es preocupante”, concluyó.