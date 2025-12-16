Polémica en el Mundial 2026 repercute en Colombia: Piden la descalificación de un equipo

Una nueva batalla jurídica en el marco de un Mundial de fútbol, luego de la última por el caso de la alineación indebida en Ecuador de Byron Castillo, que no tuvo repercusión directa en el Mundial 2022, pero sí hubo un fallo en contra de esta federación y tuvieron reducción de 3 puntos de cara a la Eliminatoria 2026.

Esta vez es un caso similar, pero con la Federación de República Democrática del Congo como la implicada. El secretario general de la Federación de Fútbol de Nigeria, Mohammed Sanusi, anunció este martes que presentaron una queja formal ante la FIFA para que descalifique a RD Congo de la Copa del Mundo 2026.

Nigeria hoping to reach World Cup via the back door🤣



Sec general of the #Nigeria Football Federation, Mohammed Sanusi says a formal protest has been submitted to FIFA, challenging the eligibility of certain DRCongo players over alleged violations of FIFA's rules on nationality. pic.twitter.com/a9sY6ZkY9p — Olúwashínà Okeleji (@oluwashina) December 16, 2025

“Hay jugadores que recibieron el suyo (pasaporte) hace solo dos o tres meses. Así que para nosotros eso es lo que incumple con esa normativa. Por eso recurrimos a eso (la queja). Algunos tienen pasaportes franceses. Otros tienen pasaportes holandeses. Así que las reglas son muy claras. El reglamento de la FIFA dice que, una vez que tienes el pasaporte de tu país, eres elegible. Basándose en lo que se presentó a la FIFA, fue sobre esa base que la FIFA los declaró. Pero nosotros decimos que fue fraudulento”, son algunas de las frases de Mohammed Sanusi.

Lea también: ¿Noruega debió quedar en el grupo de Colombia en el Mundial? FIFA hizo un cambio durante el sorteo

Congo y Nigeria disputaron el playoff de África camino al repechaje intercontinental. El partido terminó 1-1, pero se impuso la selección congoleña por penales 3-4.

La razón de la queja ante la FIFA tiene que ver con que Congo habría alineado a nueve futbolistas que no eran elegibles por no haber completado el proceso de cambio de nacionalidad. Algunos de esos jugadores serían el lateral del West Ham, Aaron Wan-Bissaka, nacido en Inglaterra, y Arthur Masuaku, futbolista del Sunderland inglés nacido en Francia.

¿Por qué repercute en Colombia la queja de Nigeria?

Nigeria reclama esta situación indebida y pide su cupo al repechaje intercontinental. Congo espera en la final de este repechaje por el ganador entre Jamaica y Nueva Caledonia y el equipo que se imponga en esa final, integrará el Grupo K del Mundial, junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán, por lo que esta queja tiene una implicación indirecta para los tres rivales.

Le puede interesar: Colombia, el país que más boletas solicitó para el Mundial 2026, después de los anfitriones

No obstante, la investigación apenas iniciará y, en caso de encontrarse una culpabilidad, las instancias legales tomarán sus respectivas decisiones. En el caso de Byron Castillo, el abogado que llevaba el caso a favor de Chile (que fue la que presentó la queja) pidió que no compitieran en el Mundial o que tuvieran la reducción de puntos durante la Copa, aunque al final fue en la Eliminatoria para el Mundial siguiente.