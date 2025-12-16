Emilio Tapia queda en libertad condicional por decisión de juez en Barranquilla

Emilio Tapia, condenado por varios casos de corrupción, entre ellos el de Centros Poblados y el carrusel de la contratación en Bogotá, recuperó su libertad este lunes tras una orden emitida por la juez primera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón. La decisión establece que la medida debe aplicarse de manera inmediata.

Caracol Radio conoció que la juez concedió a Tapia el beneficio de la libertad condicional, bajo un período de prueba de 27 meses. Fernández Castellón ya había emitido una orden similar el pasado 11 de abril, relacionada con la situación jurídica del condenado.

Tapia se encontraba bajo detención domiciliaria.

