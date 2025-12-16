Investigan a la fiscal del caso Nicolás Petro por presunta filtración a Vicky Dávila

La Fiscalía investiga a la fiscal Lucy Laborde por presuntamente haber entregado información reservada del proceso contra Nicolás Petro, a la candidata presidencial Vicky Dávila.

También se le investiga a la fiscal Laborde por presuntamente haber engañado a la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla y obstruir una inspección ordenada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Una resolución con fecha del 11 de diciembre y firmada por la fiscal General Luz Adriana Camargo, asigna de manera especial la investigación al actual coordinador de los fiscales delegados ante el Tribunal.

La investigación contra la fiscal Lucy Laborde, surgió por una denuncia del abogado de Nicolás Petro, y por la compulsa de copias que hizo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

¿Cuáles son los hechos por los que se investiga a la fiscal Lucy Laborde?

El primer punto tiene qué ver con la revelación de la nueva imputación contra Nicolás Petro, por el caso de los contratos en la fundación Social (FUOSO).

Resulta que, la fiscal Lucy Laborde radicó la solicitud de imputación por seis delitos en contra de Nicolás Petro el 5 se septiembre de 2025, y un día después quien informó de esa audiencia fue la candidata Vicky a través de su cuenta en X.

La fiscal Laborde fue denunciada porque esa información tenía reserva y el formato de solicitud de imputación, para ese momento solo era de conocimiento de la Fiscalía.

El segundo punto. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pidió a la Fiscalía investigar a la fiscal Lucy Laborde por presunto abuso de función pública, obstrucción a la justicia y fraude procesal., tal y como lo revelamos aquí en noviembre pasado.

El 18 de noviembre la fiscal Lucy Laborde habría engañado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla para evitar una inspección en medio del proceso que se sigue contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal en su campaña 2022.

¿Por qué esa asignación especial?

El caso de la fiscal Lucy Laborde lo adelantaba el fiscal 35 delegado ante el Tribunal de Bogotá, José Manuel Martínez, pero solicitó a la fiscal General que le quiten ese proceso por dos razones: