Qué pasa si no se define el salario mínimo 2026 HOY 15 de diciembre: MinTrabajo explica los plazos

Hoy, 15 de diciembre de 2025, vence el primer plazo legal para que las partes en la mesa de concertación tripartita (representantes de trabajadores, empleadores y el Gobierno nacional) logren un acuerdo sobre el salario mínimo que regirá en 2026.

De acuerdo con el Ministro de Trabajo, este lunes se llevará a cabo una audiencia pública en la Universidad Nacional. Desde las 2 de la tarde se sesionará hasta la media noche para lograr la concertación.

“Vamos a escuchar a los ciudadanos, a los centros de pensamiento y a los académicos durante la mañana, y a partir de las dos de la tarde sesionará la Comisión de Concertación hasta la medianoche, porque ese día se vence el primer plazo legal para intentar llegar a un acuerdo”, explicó el ministro de Trabajo Antonio Sanguino.

El escenario si no hay consenso hoy

Si no se logra un acuerdo concertado, no significa que automáticamente se detenga el proceso, pero sí se activan pasos adicionales en el cronograma oficial. Según el calendario divulgado por el Ministerio de Trabajo, el proceso continúa con las fases posteriores en las que las partes puedes presentar salvedades, se evalúan las observaciones y se sostienen sesiones extraordinarias hasta el 29 de diciembre.

Luego de agotar estas instancias, si persisten diferencias, el Gobierno nacional, a través del presidente de la República, queda facultado para expedir un decreto presencial que fije unilateralmente el salario mínimo para 2026, tomando en cuenta la meta de inflación, productividad laboral y otras variables económicas. Esto mismo ocurrió en diciembre de 2024, cuando el presidente Petro firmó el decreto de aumento del 9,54%.

Desde la Presidencia, el presidente (Gustavo Petro) ha advertido que el Ejecutivo podría recurrir a este mecanismo de decreto si no se logra consenso, señalando que la facultad constitucional para fijar el salario mínimo por decreto es una herramienta de último recurso cuando las partes no alcanzan una posición común.

Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo se ha reforzado que el objetivo principal sigue siendo agotarlo todo en la concertación y que el decreto sea la instancia final, no la primera opción. El propio ministro recordó que, aunque el Gobierno está dispuesto a dialogar para hallar un punto medio entre las propuestas, la ley lo faculta para actuar si no hay arreglo concertado.

En una reciente entrevista con Caracol Radio, el ministro de Trabajo mostró “optimismo responsable”frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre empresarios y trabajadores. “Se habla de uno o dos dígitos, pero lo fundamental es encontrar un punto de equilibrio que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores y mantenga la estabilidad económica del país”, añadió.

Incremento propuesto en la mesa de concertación

El pasado 9 de diciembre, el ministro Sanguino dio a conocer las propuestas de los empresarios y trabajadores sobre el incremento del salario mínimo para el 2026. Mientras que las centrales obreras piden 16%, los gremios empresariales proponen incrementar el salario mínimo en un 7.21%. Por su parte, el gobierno manifestó tener presente la referencia la estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Gobierno 13.3%: $189.925,5

$189.925,5 Sindicatos 16% : $227.760

: $227.760 Empresa 7.2%: $102.634

“Nosotros insistiremos en un acuerdo y esperamos que eso ocurra. Si no, tendremos un segundo tiempo para seguir intentando entregar una buena noticia a los colombianos”, agregó Sanguino.

Cronograma para definir el salario mínimo de 2026

1 de diciembre: DANE presentó el PIB del tercer semestre de 2025, las cuentas nacionales de transferencias y la dinámica laboral.

DANE presentó el PIB del tercer semestre de 2025, las cuentas nacionales de transferencias y la dinámica laboral. 5 de diciembre: dato del índice de Precios al Consumidor (IPC).

dato del índice de Precios al Consumidor (IPC). 9 de diciembre: nuevas cifras de inflación y de contexto macroeconómico por parte del Ministerio de Hacienda.

nuevas cifras de inflación y de contexto macroeconómico por parte del Ministerio de Hacienda. 11 y 12 de diciembre: sesiones continuas de concertación.

sesiones continuas de concertación. 15 de diciembre: primer tramo para llegar a un acuerdo.

primer tramo para llegar a un acuerdo. Segundo tramo, del 16 al 29 de diciembre. El 30 de diciembre siguiente es la fecha límite para la expedición del decreto, en caso de que el salario mínimo no sea concertado.