El mundial de fútbol impulsa una nueva era de interacción digital y social en Colombia

Durante el periodo comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio, el país vivirá una transformación en la forma en que los aficionados experimentan la pasión por el fútbol. Lo que tradicionalmente se consideraba una conversación estrictamente deportiva, ha evolucionado para convertirse en un fenómeno de interacción digital masiva, donde la tecnología juega un papel fundamental en la organización de la vida cotidiana durante la competencia.

La compañía Rappi informó que se activarán 39 días de promociones sorpresa con más de 130 marcas; el torneo de fútbol ya compite con el Black Friday en ventas digitales

Según los expertos, el mundial de fútbol un punto de inflexión en los hábitos de los ciudadanos. Se ha observado que millones de personas han trasladado la “previa” y la organización de sus reuniones al entorno digital, utilizando aplicaciones para abastecer sus encuentros y resolver necesidades de último minuto sin tener que abandonar la comodidad de su hogar.

Este cambio de comportamiento refleja una tendencia donde el evento deportivo ya no solo se sigue por televisión, sino que se gestiona de forma integral a través de herramientas tecnológicas.

“Hace unos años el torneo era principalmente una conversación deportiva. Hoy también es uno de los momentos de mayor consumo digital del año. Lo que estamos viendo es que millones de personas organizan la previa, abastecen sus reuniones y resuelven compras de último minuto desde la app. Por eso decidimos convertir estos 39 días en una temporada comercial propia”, señaló Matias Laks, Country Manager de Rappi.

Dijo que durante los 39 días del torneo, los descuentos, beneficios y promociones se irán revelando progresivamente a través del canal de WhatsApp de Rappi, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para seguir la conversación comercial de este gran evento.