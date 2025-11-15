En cuánto quedaría el salario mínimo con el aumento del 5,51% del IPC

Así va la negociación para el incremento del salario mínimo, no hay acuerdo aún

El cálculo del salario mínimo proyectado para 2026 parte del valor oficialmente establecido para 2025, que corresponde a $1.423.500. Este monto funciona como la base sobre la cual se realizan las estimaciones iniciales.

Un elemento determinante en este proceso es el ‘Índice de Precios al Consumidor’, indicador que refleja la variación anual de la inflación medida por el DANE y que recientemente se situó en 5,51%.

Si se tomara únicamente este porcentaje como criterio de ajuste, el incremento aproximado sería de $78.434, lo que permitiría anticipar un salario mínimo cercano a los $1.501.935, para el 2026.

Aunque esta proyección resulta útil para comprender el posible escenario económico del año siguiente, no representa una cifra definitiva. El valor final del salario mínimo depende de un proceso de concertación que involucra al Gobierno, los gremios empresariales y las centrales de trabajadores.

De esta manera, solo después de estas negociaciones, y en caso de no lograrse un acuerdo, mediante la expedición del decreto correspondiente, se determina oficialmente el monto aplicable para todo el país.

¿Cómo se realiza la negociación del salario mínimo cada año?

En Colombia, el incremento del salario mínimo es el resultado de un proceso de análisis y concertación que va más allá de la simple variación del IPC.

Cada año, el Gobierno se reúne con las centrales obreras y los gremios empresariales en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, un espacio diseñado para evaluar las condiciones reales de la economía el país.

Asimismo, durante estas sesiones se estudian factores como la productividad laboral, el comportamiento del empleo, el crecimiento del PIB, las proyecciones de inflación y la capacidad financiera de las empresas para asumir nuevos costos.

Por otro lado, aunque el IPC es una referencia importante, no determina por sí mismo el ajuste final. Si las partes no alcanzan un consenso después de varias rondas de negociación, corresponde al Gobierno establecer el incremento mediante decreto.

Esto implica que el aumento anual del salario mínimo puede coincidir con el IPC, superar ese porcentaje o, en casos particulares, tomar una ruta distinta, siempre en función de la discusión técnica y del contexto económico y social del país.

¿Qué factores adicionales influyen en el impacto del aumento?

El ajuste del salario mínimo tiene repercusiones que van más allá del aumento directo en el ingreso de los trabajadores.

Cuando este valor se modifica, también cambian las bases de cotización para salud, pensión y aportes parafiscales, lo que incrementa los costos laborales para las empresas y puede generar efectos en la contratación formal, especialmente en sectores con márgenes reducidos.

Desde otra perspectiva, hay que abordar el auxilio de transporte, que se define de manera independiente y únicamente beneficia a quienes reciben hasta un límite salarial establecido por el Gobierno. Su valor puede mantenerse o actualizarse según las decisiones adoptadas en el proceso de concertación.

Por último, tenga en cuenta que el ajuste anual del salario mínimo marca un referente para múltiples tarifas y obligaciones en la economía. El anuncio oficial del nuevo monto se realiza tradicionalmente entre los últimos días de diciembre y, como plazo máximo, el 31 del mismo mes, fecha en la que se expide el decreto que fija el salario vigente para el año siguiente y que entra en aplicación inmediata desde el 1 de enero.