Colombia, imparable en venta de motos: está en el ‘top’ 10 del mundo, según informe

Colombia se posicionó como uno de los 10 países con más ventas de motos del mundo, según el informe de Bancolombia “Perspectiva de Motocicletas 2026” en el que analiza el mercado de las motocicletas y su actividad económica en Colombia.

Según el estudio, durante 2025 se comercializaron más de 1,1 millones de motocicletas nuevas en Colombia, una cifra que representa un crecimiento anual de 34,8 % y que ubicó al país en el décimo lugar mundial en ventas, por encima de numerosos mercados tradicionales, al considerar que el listado está dominado por economías donde la motocicleta es un elemento central de la movilidad diaria, como India, China, Indonesia, Vietnam y Tailandia.

El informe señala que el país ocupó el cuarto lugar del mundo en el crecimiento del mercado de motocicletas, con más de 21.000 unidades por cada millón de habitantes. Solo Vietnam, Tailandia e Indonesia registran niveles superiores.

Además, cerca del 32 % de los hogares colombianos posee al menos una motocicleta, una cifra que refleja el papel cada vez más importante de este vehículo en la vida cotidiana de las familias.

¿Por qué es un medio de transporte tan común?

Cabe aclarar que para millones de personas, la motocicleta representa una solución de transporte más accesible frente al automóvil y una herramienta clave para generar ingresos.

El crecimiento de sectores como los domicilios, la mensajería, el comercio electrónico y las plataformas digitales ha impulsado la compra de motos durante los últimos años.

A esto se suma la necesidad de movilidad en ciudades congestionadas y municipios donde las opciones de transporte público son limitadas.

De acuerdo con Bancolombia, el aumento del ingreso real de los hogares también ha jugado un papel determinante, el estudio encontró una relación directa entre la mejora del poder adquisitivo de los colombianos y el crecimiento de las ventas de motocicletas, especialmente entre los segmentos de menores ingresos.

Cuando las familias cuentan con mayor capacidad de compra, la motocicleta suele convertirse en una de las primeras inversiones para mejorar su movilidad y sus oportunidades laborales.

El sector productivo

El auge de las motocicletas no solo beneficia a los consumidores, también se ha convertido en uno de los principales impulsores de la producción industrial del país.

Actualmente, según cifras de la ANDI, cerca del 90,8 % de las motocicletas que circulan en Colombia son ensambladas o fabricadas localmente, lo que para la entidad, demuestra el alto nivel de desarrollo alcanzado por la industria nacional.

La diferencia frente al comportamiento general de la industria es que mientras la producción manufacturera nacional creció apenas 1,9 % en 2025, la fabricación de motocicletas registró expansiones superiores al 30 %.

La tendencia se mantiene durante 2026: con corte a marzo, la manufactura colombiana avanzó 1,6 %, mientras que la producción de motos continuó creciendo a tasas cercanas al 30 %.

Este comportamiento ha obligado a las empresas a ampliar su capacidad de producción.

El informe estima que el país cuenta actualmente con una capacidad instalada de entre 1,4 y 1,6 millones de unidades anuales, suficiente para responder al crecimiento de la demanda.

En los últimos años se habrían incorporado entre 300.000 y 340.000 unidades adicionales de capacidad productiva mediante la expansión de plantas, nuevas líneas de ensamblaje y mejoras tecnológicas en los procesos industriales.

El mercado sigue acelerando durante 2026

Aunque 2025 fue un año récord para el sector, las ventas continúan mostrando un fuerte dinamismo en 2026.

Entre enero y mayo se matricularon más de 547.000 motocicletas nuevas, lo que representa un incremento de 34 % frente al mismo periodo del año anterior.

La competencia entre marcas también se ha intensificado:

Bajaj conserva el liderazgo del mercado con una participación de: 17,5 %

conserva el liderazgo del mercado con una participación de: 17,5 % Suzuki : 15,2 %

: 15,2 % Honda :14,4 %

:14,4 % AKT: 14,1 %

Sin embargo, algunos fabricantes registran crecimientos particularmente llamativos:

Honda aumentó sus ventas en 66,7 %

aumentó sus ventas en 66,7 % Hero : 66,2 %

: 66,2 % Bera : 849 %

: 849 % Vento: 411 %,

Por el contrario, algunas marcas tradicionales muestran un crecimiento más moderado. Yamaha apenas avanza cerca de 4 %, mientras que Kymco registra una caída de 18,5 % en sus ventas durante los primeros meses del año.

La presencia china en América Latina

En varios países de América Latina las marcas chinas han ganado terreno rápidamente gracias a sus precios competitivos y una amplia oferta de modelos.

Sin embargo, el informe recuerda que entre 2000 y 2010 hubo una primera ola de motocicletas chinas que no logró consolidarse debido a problemas de calidad y servicio posventa.

Como consecuencia, muchas de esas marcas desaparecieron del mercado nacional.

Actualmente, la participación conjunta de las marcas chinas en Colombia es inferior al 0,5 %, una cifra muy baja frente a lo que ocurre en países como México o Brasil.

Aun así, su influencia se mantiene a través del suministro de partes, componentes y plataformas productivas utilizadas por fabricantes locales.

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¿Qué es lo que se espera para este año?

Bancolombia proyecta que el mercado alcanzará 1,36 millones de motocicletas vendidas, lo que equivaldría a un crecimiento anual de 21,1 % y marcaría un nuevo máximo histórico para el sector.

La proyección está respaldada por varios factores: la necesidad permanente de alternativas de movilidad asequibles, el fortalecimiento del ingreso real de los hogares, la renovación de motocicletas utilizadas para actividades productivas y una oferta cada vez más amplia por parte de fabricantes y ensambladores.

No obstante, el informe advierte que existen riesgos que podrían moderar el ritmo de crecimiento. Entre ellos se encuentran la evolución de las tasas de interés, las fluctuaciones de la tasa de cambio y la entrada en vigencia de nuevas regulaciones relacionadas con llantas y sistemas de frenos durante el segundo semestre de 2026.