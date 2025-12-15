Presunto feminicida de Ana Milena Cogollo en Moñitos, se entregó en Montería tras un mes de búsqueda

Montería

Adolfo Antonio Argumedo Flórez, conocido como “El Tabaco” y señalado como presunto asesino de Ana Milena Cogollo Paredes, se entregó voluntariamente a las autoridades.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes 12 de diciembre en las instalaciones de la Sijín en la ciudad de Montería, en una acción articulada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La Alcaldía de Moñitos, bajo el liderazgo del alcalde José Félix Martínez Bravo, fue la encargada de informar a la opinión pública sobre este giro en el caso que conmocionó al departamento de Córdoba.

La víctima, Ana Milena Cogollo Paredes, de aproximadamente 40 años, había fallecido la tarde del jueves 11 de diciembre en una clínica de Montería, tras permanecer más de un mes internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Su muerte se produjo como consecuencia de las graves lesiones sufridas el pasado 5 de noviembre, cuando fue brutalmente agredida por su compañero sentimental en el barrio Avenida Brasil, zona rural de Moñitos.

El ataque, presuntamente perpetrado por Argumedo Flórez, dejó a la mujer con fracturas en la médula espinal y un pronóstico inicial de paraplejia irreversible, tras recibir múltiples golpes y patadas, principalmente en la espalda.

Fue clave el testimonio del hijo de la víctima

Según relatos familiares y el testimonio de un hijo de 11 años de la víctima, quien presenció la agresión, la violencia ocurrió durante una discusión. El niño narró que el hombre cerró la puerta, tiró a su madre al piso, le jaló el cabello, la pisoteó en hombros, espalda y cadera, y golpeó su cabeza repetidamente contra el suelo.

Inicialmente, el agresor intentó justificar las lesiones argumentando que la mujer se había caído por consumir bebidas alcohólicas, versión que fue desmentida por el testimonio del menor. Familiares habían denunciado episodios previos de violencia que la víctima solía minimizar.

Llamado de la Alcaldía

Frente a este desenlace, el alcalde José Félix Martínez Bravo expresó su “enérgico rechazo frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres” y reiteró su llamado a que estos hechos no queden en la impunidad, “exigiendo que se aplique todo el rigor de la ley para garantizar justicia por la víctima fallecida por causa del maltrato por Argumedo”.

La Administración Municipal se solidarizó profundamente con la familia de Ana Milena Cogollo Paredes y reafirmó su compromiso permanente con la protección, atención y acompañamiento de las mujeres del municipio, así como con la prevención de todo tipo de violencia basada en género.

La Alcaldía de Moñitos hizo un llamado a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier caso de violencia de género y a acudir a las rutas de atención establecidas, que incluyen la E.S.E. CAMU Moñitos para salud; la Comisaría de Familia, Personería Municipal, Policía Nacional, Inspección de Policía y la Fiscalía para las autoridades; las instituciones educativas; y la red de apoyo comunitaria conformada por familiares, amigos, vecinos y líderes comunales.

La Administración reiteró que la violencia contra las mujeres no será tolerada y continuará trabajando de manera articulada para garantizar entornos seguros, protección efectiva y acompañamiento integral a las víctimas. El caso, que inicialmente se investigaba como tentativa de feminicidio, podría modificarse tras la muerte de la víctima.