Cerco aduanero en Montería: Dian activa ‘Plan Navidad’ contra el contrabando en diciembre

Operativos de la Dian y la Policía en el centro de la ciudad de Montería.

Montería

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inició desde las primeras horas de este jueves un cerco estratégico contra el contrabando en Montería, bajo el paraguas del ‘Plan Navidad’.

Esta iniciativa coordinada busca proteger al comercio formal durante la temporada decembrina y reforzar la seguridad económica de la región, en una operación que se replica de manera simultánea en otras doce ciudades colombianas.

“Tendremos la participación de 15 funcionarios de la Dian, 10 uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y el acompañamiento del Grupo Operativo Anti-contrabando Córdoba, Rentas Departamentales e Invima; desarrollamos las labores en 5 puntos de control ubicados en diferentes zonas de alta actividad comercial y logística de la ciudad, priorizando corredores estratégicos donde históricamente se han identificado mayores riesgos de ingreso y distribución de mercancía ilegal”, explicó Etelberto Segundo Cepeda Díaz, director seccional de Impuestos y Aduanas de Montería.

El foco de los controles se concentra en sectores considerados altamente vulnerables a la mercancía ilegal: licores, cigarrillos, tecnología y calzado. Estos productos son usualmente utilizados por redes ilícitas para evadir los controles aduaneros y fiscales, afectando directamente la competencia leal en el mercado.

Estrategia amplia contra el contrabando

La estrategia no se limita a puntos de venta, sino que, mediante analítica de datos e intercambio de información con autoridades y gremios, la Dian ha identificado bodegas, centros de acopio y focos de almacenamiento masivo con el objetivo de desarticular las grandes estructuras logísticas que abastecen a las redes de contrabando.

Paralelamente a las acciones en la capital cordobesa, la autoridad aduanera adelanta operativos similares en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Pereira, Riohacha, Santa Marta y Valledupar.

Este despliegue nacional busca un impacto significativo en la cadena de distribución ilegal durante una de las épocas de mayor movimiento comercial del año.

La Dian hizo un llamado a la ciudadanía para que se convierta en aliada en este esfuerzo, invitando a reportar cualquier indicio de comercialización ilegal a través de la línea telefónica 159 o mediante la sección de PQRS y denuncias disponible en el portal oficial de la entidad, www.dian.gov.co.

La colaboración ciudadana se presenta como un componente crucial para ampliar el alcance de los controles y proteger la economía formal en toda la temporada festiva.