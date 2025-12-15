“Disputa por 1,1 billones del Fondo Adaptación desvía la atención de la emergencia en La Mojana”

El problema en La Mojana es la corrupción que viene de Bogotá, dijo el abogado Manuel Navarro.

Montería

El abogado que representa a las comunidades de La Mojana, Manuel Navarro Manchego, ahora candidato al Senado, ha elevado una contundente denuncia contra la gestión de los recursos destinados a esta región afectada por el desbordamiento del río Cauca a través del boquete de Caregato.

Su intervención se produce en medio del escándalo generado por las declaraciones de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, quien señaló una ejecución presupuestal “mínima y sospechosa” en la zona.

Navarro afirma que lo que él y las comunidades advirtieron “desde hace un buen tiempo” hoy se confirma desde el mismo Gobierno, lamentando que el debate nacional se centre en polémicas por presunto mal manejo de fondos y no en la emergencia humanitaria.

Según Navarro, la confrontación actual entre funcionarios y sectores políticos “no es por La Mojana ni por la gente: es por el dinero”, en clara referencia a los 1,1 billones de pesos del Fondo Adaptación.

El abogado cuestiona una disputa por el control de esos recursos públicos, mientras las comunidades, a su juicio, siguen atrapadas entre “roscas, contratos inflados y gastos injustificables”.

Presunta corrupción en contratos

Enfatizó que la región continúa afectada “mientras se reparten el país como un botín”, subrayando que miles de familias enfrentan su quinta Navidad consecutiva en la misma situación crítica: “mi gente va para la quinta Navidad en la misma situación”.

Navarro ejemplificó sus acusaciones con dos contratos específicos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) bajo la dirección de Carlos Carrillo.

El primero es “el contrato de la creación del canal de las pedagogías”. El segundo, y sobre el que dio detalles, es “el contrato de la Ruta del Arroz”, al que calificó de “inconveniente” y “una burla para los mojaneros”.

Explicó que de los 36 mil millones de pesos de ese contrato, “tan solo se van a destinar 6 mil millones de pesos para la construcción de unos molinos y para comprar maquinaria amarilla”, mientras “se van a destinar 12 mil millones de pesos para comprar refrigerantes”.

Para Navarro, destinar un tercio del contrato a refrigerios es una muestra de la corrupción que, asegura, opera tanto en la UNGRD como en el Fondo Adaptación.

“El fondo de adaptación, bajo la administración de este señor, se ha convertido en el verdugo de los mojaneros”, sentenció Navarro, exigiendo una respuesta concreta para obras estructurales.

“La corrupción viene de Bogotá”

“El problema en La Mojana no es el río Cauca. El problema en La Mojana tampoco es el mercurio. El problema en La Mojana no es la sedimentación. El problema en La Mojana es la corrupción y que viene de allá de Bogotá”, afirmó de manera concluyente.

Mientras organismos de control revisan las actuaciones de los responsables, la comunidad insiste en que, más allá de los señalamientos cruzados, lo urgente es garantizar obras efectivas, transparentes y sostenibles para poner fin a una emergencia que se repite año tras año.

La Procuraduría General de la Nación informó este lunes que ha abierto indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación por presuntas irregularidades en varios contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0 %.