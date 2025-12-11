Fallece Ana Milena Cogollo Paredes tras un mes en UCI por brutal agresión de su pareja en Moñitos

Montería

La tarde de jueves 11 de diciembre falleció en una clínica de Montería Ana Milena Cogollo Paredes, la mujer que había sido brutalmente agredida por su compañero sentimental el pasado 5 de noviembre en el barrio Avenida Brasil, zona rural del municipio de Moñitos, departamento de Córdoba.

Cogollo Paredes, de aproximadamente 40 años, permaneció más de un mes internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida, tras sufrir graves lesiones causadas por múltiples golpes y patadas, principalmente en la espalda, que le provocaron fracturas en la médula espinal y un pronóstico inicial de paraplejia irreversible.

El ataque, del que fue testigo un menor de 11 años hijo de la víctima, ocurrió en medio de una discusión. Según relatos familiares, el agresor identificado como Adolfo Antonio Argumedo Flórez y conocido como ‘El Tabaco’, intentó inicialmente justificar las lesiones alegando que la mujer se había caído tras consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, el testimonio del niño reveló la violencia real: el hombre cerró la puerta, la tiró al piso, le jaló el cabello, la pisoteó en hombros, espalda y cadera, y golpeó su cabeza repetidamente contra el suelo.

Presunto agresor huye de la justicia

Familiares de Ana Milena denunciaron en su momento episodios previos de violencia que la víctima minimizaba, y expresaron indignación por la demora inicial en la emisión de una orden de captura.

La Policía de Córdoba activó protocolos de atención a violencias de género y reforzó la búsqueda del presunto responsable, quien permanece prófugo.

El caso se investigaba como tentativa de feminicidio y, tras su muerte, podría modificarse como feminicidio.

Red de Mujeres levanta la voz

Al conocerse la noticia del fallecimiento, Yulieth Guzmán, coordinadora de la Red de Mujeres de Córdoba y líder social, emitió unas emotivas palabras rechazando el hecho.

“Una vez más seguimos alzando nuestra voz por todos los asesinatos, por todos los feminicidios, por todas las formas de violencia que en este momento afectan a las mujeres en Colombia, en Córdoba y en el mundo entero. Hoy nuevamente nos conmovemos ante la noticia del fallecimiento de la joven que fue agredida por su esposo en el municipio de Moñitos, acaba de fallecer”, expresó Guzmán.

“Hoy rechazamos contundentemente este vil feminicidio y pedimos, exigimos justicia, pero también exigimos a las autoridades: ¿dónde están los protocolos de protección, de garantía a una vida libre de violencia en las mujeres? ¿Dónde está el señor Gobernador, sus actividades, su accionar? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde están las entidades responsables de la activación de rutas y en prevención de las mujeres?”, cuestionó la líder social.

“Seguimos sometidas a que cada día caiga una tras una y lo normalicemos. Ya es normal la violencia que afecta a las mujeres. Desde la Red seguiremos cada día insistentes en prevenir este tipo de hechos y alzar nuestra voz.Y por eso le decimos: mujeres, no calles. Mujer, quiérete. Mujer, dignifícate. Y no aceptes ningún tipo de violencia. Quien empieza golpeándote una uña termina quitándote la vida. Lastimosamente, en esta fecha tan especial, no es agradable este panorama que estamos viviendo las mujeres en Córdoba”.

Por último, Guzmán dijo que “seguiremos firmes en la lucha y confiando en Dios, y que Dios siga iluminando los corazones y los hogares de todas las mujeres y de todas las familias en esta Navidad”.