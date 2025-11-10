Paraplejia inminente: Mujer lucha por sobrevivir tras brutal agresión de su pareja en Moñitos

Montería

Una grave agresión ocurrida en la madrugada del miércoles pasado en la Avenida Brasil de Moñitos, Córdoba, tiene en estado crítico a Ana Milena Cogollo Paredes.

La víctima, según el relato de su hermana, Vilma Miranda Paredes, fue brutalmente golpeada por su compañero sentimental, Adolfo Taumada Rojas, y actualmente se encuentra en la Clínica Universitaria Medicina Integral en Montería con lesiones en la columna vertebral.

Detalles de la agresión

Según testimonios, el agresor inicialmente llamó a la hermana de la víctima, Vilma Miranda, alrededor de la 1:40 a.m. del miércoles, diciendo que Ana Milena “había estado tomando" y que según él “ella le había tirado una taza de agua y se había caído y se había golpeado”. Más tarde, alrededor de las 3:00 a.m., él volvió a llamar pidiendo que se transportara a Moñitos porque Ana Milena iba a ser remitida a Montería o Lorica debido a su queja de dolor.

Al llegar al centro médico de Moñitos, a las 7:00 a.m. del miércoles, Vilma se enteró de la gravedad de la situación: la víctima no sentía ni tenía sensibilidad en las piernas.

La brutalidad de la agresión fue confirmada por el hijo de la víctima, quien relató que el hombre “había cerrado la puerta, la cogía por la cabeza y la golpeaba contra el piso”.

El parte médico es devastador. El neurocirujano indicó que, si bien la operación es urgente, no le devolverá la movilidad. “La operación no es para que ella vuelva a caminar, sino para que ella por lo menos esté viva y se mantenga un tiempo más,” explicó la hermana. El motivo de la urgencia es que la médula espinal está comenzando a inflamarse.

Petición de ayuda y denuncia

La vida de Ana Milena pende de un hilo, y la situación se agrava por la falta de insumos médicos necesarios para la cirugía de urgencia.

“Aquí en la clínica hacen falta unos insumos que los tiene que autorizar la EPS, es Mutual Ser, y no han llegado y es urgente y yo les pido encarecidamente que los hagan llegar".

La víctima se encuentra consciente y lúcida , pero la inflamación de la médula podría llevar a la necesidad de entubarla, lo que el médico considera “fatal”.

Huida del agresor

Adolfo Taumada Rojas, quien convivió con la víctima por unos 5 o 6 años y trabaja como aserrador en Moñitos, se fugó de la policía poco después de que la familia se enterara de la verdad y fuera a buscar a las autoridades.

Vilma Miranda Paredes informó que la denuncia fue instaurada en la Fiscalía desde el miércoles, y aún no se ha dictado una orden de captura contra el hombre. La familia desconoce su paradero actual.