Este es el departamento de Colombia con más municipios: son más de 120 y no es Cundinamarca

Colombia es un muy diverso, cuenta con un total de 1.123 municipios, agrupados en 32 departamentos, además de otras entidades territoriales especiales como los distritos y las entidades territoriales indígenas.

Cada uno de los municipios es muy diferente entre sí y ofrece gran variedad de planes para disfrutar en familia y más en épocas de fin de año donde hay mayor cantidad de viajeros, tanto nacionales como internacionales.

¿Cuál es el departamento de Colombia con más municipios?

Curiosamente, muchos creen que uno de los departamentos más grandes y por ende, con más municipios es Cundinamarca, pero no lo es.

Antioquia es el departamento que se lleva la corona con el mayor número de municipios, tiene un total de 125 y cuenta con la mayor cantidad de divisiones municipales del país.

Este departamento es el sexto más extenso del país, con 62,951 km. Además, cuenta con gran diversidad geográfica y cultural. Está ubicado en los Andes Occidentales. Se caracteriza por su riqueza hídrica con los ríos Cauca, Magdalena y Atrato como principales, su variado ecosistema que incluye todos los pisos térmicos y sus importantes recursos naturales y agrícolas. Su economía se basa en la ganadería, la agricultura (plátano, yuca y café) y la minería, además de un creciente desarrollo en la generación de energía hidroeléctrica.

¿Cuáles municipios visitar en Antioquia?

Aquí les presentamos un top 5 de los municipios más turísticos del departamento de Antioquia:

Medellín:

Mucha gente admira Medellín por su clima agradable, su vibrante cultura artística y su gente amable. La ciudad ofrece una combinación única de modernidad e innovación, junto con una fuerte conexión con la naturaleza a través de sus parques y paisajes montañosos, lo que la hace merecedora del apodo de “Ciudad de la Eterna Primavera

Guatapé:

Debe visitar Guatapé por su combinación única de naturaleza, aventura y cultura, destacándose El Peñón de Guatapé con sus más de 700 escalones hasta la cima para vistas panorámicas. Además, el pueblo es famoso por sus vibrantes calles adornadas con coloridos zócalos y por actividades como un paseo en barco por el embalse y la exploración de sus pintorescos callejones.

Jardín:

En Jardín, Antioquia, puede experimentar su encanto colonial intacto, declarado Pueblo Patrimonio, y su entorno natural. Puede explorar cascadas como la Cueva del Esplendor, avistar aves como el gallito de roca, disfrutar de la gastronomía local y sumergirte en la cultura paisa a través de sus coloridas calles y su ambiente tranquilo.

Jericó:

Este municipio es reconocido por su cultura paisa, su impresionante arquitectura y su impresionante naturaleza. Es un destino ideal para el turismo religioso, el turismo de aventura y el turismo cultural.

Santa Fe de Antioquia:

Reconocido por su arquitectura colonial y su riqueza histórica como “Ciudad Madre” de Antioquia, además de ofrecer una combinación de cultura, aventura y relajación, puede explorar su centro histórico, visitar iglesias como la Catedral Basílica y la Iglesia de Santa Bárbara, y disfrutar de actividades de naturaleza y aventura como el rafting en el río Cauca y los paseos a caballo.