Carrillo responde a directora del DAPRE: irregularidades en Fondo de Adaptación fueron advertidas a tiempo

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a las denuncias de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, sobre presuntas irregularidades en la contratación y ejecución presupuestal del Fondo de Adaptación.

Carrillo aseguró que los contratos mencionados por Rodríguez, incluidos aquellos presentados como “gran revelación”, ya habían sido advertidos por él y estaban en manos de los organismos de control.

Señaló que uno de los casos más sensibles, el contrato de consultoría para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por $56.000 millones, fue declarado desierto luego de que se presentaran alertas por presuntos riesgos de corrupción y un posible favorecimiento a un contratista.

Asimismo, el funcionario indicó que proyectos como la MojanIA y La Ruta del Arroz fueron estructurados por la gerencia anterior.

En el caso del proyecto MojanIA, dice Carrillo que ya estaba adjudicado cuando llegó al cargo, mientras que en la Ruta del Arroz se encontraron incumplimientos del contratista que fueron denunciados “de inmediato” ante las autoridades competentes.

“Lamento que estas intrigas palaciegas trasciendan de esta forma a la opinión, desgastan al gobierno y me hacen perder tiempo valioso en momentos en que la misionalidad de la entidad demanda de mi atención”, indicó a través de su cuenta de X.

Más funcionarios involucrados:

Carrillo también cuestionó el origen de la información utilizada por Rodríguez, afirmando que proviene de una exfuncionaria cercana a Katherin Rojas, quien habría sido vinculada al Fondo por gestiones del hoy ministro del Interior y exembajador, Armando Benedetti.

Carillo indicó que durante su breve paso por la entidad, esa funcionaria fue denunciada por “politiquear”, y acusó a la anterior gerencia de intentar acercar el Fondo a grupos políticos, en contravía de las instrucciones del presidente Gustavo Petro.

“La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas, volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del Presidente @petrogustavo”, indicó.

El director de la UNGRD afirmó que su informe de gestión nunca recibió objeciones por parte de la gerencia entrante y que, desde el cambio en la dirección del Fondo, se puso a disposición de Rodríguez para resolver cualquier inquietud.

“Me ratifico en que entregaron el Fondo Adaptación como fortín a polítiqueros. Si algo demuestran estas “revelaciones” es precisamente eso: denunciamos a tiempo cómo habían capturado el Fondo, y por eso reaccionan como reaccionan”, puntualizó Carrillo.

Denuncia del DAPRE:

La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, había anunciado que encontró irregularidades en contratación, riesgos en la ejecución presupuestal y presuntos malos manejos administrativos del Fondo de Adaptación durante la gestión de Carrillo.

También advirtió Rodríguez sobre posibles riesgos de pérdida de recursos en proyectos de La Mojana y la atención al Fenómeno de La Niña.