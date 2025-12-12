Mentiroso, ¿qué quieres esconder con este show barato?: Benedetti a Carrillo por Fondo de Adaptación

Las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el Fondo de Adaptación que denunció la directora del Dapre, Angie Rodríguez, han generado varios cuestionamientos y hasta señalamientos por parte de los mismos integrantes del gobierno Petro.

“Mentiroso y bajo”, le llamó el ministro del Interior, Armando Benedetti al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, después de relacionarlo con las irregularidades que denunció la directora del Dapre, Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación.

El director de la UNGRD, dijo que la información que reveló Angie Rodríguez “proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo”.

El ministro respondió asegurando que no tiene que ver con las denuncias de la directora del Dapre, y aseguró que no ha ayudado en nada al hermano del ‘Ñoño’ Elias en la entidad.

“Lo que sí me queda claro es que tu actitud es sospechosa. ¿Qué es lo que quieres tapar con este show barato que estás armando?”, le dijo al director de la UNGRD.

“No tengo nada que ver”

De esta manera el ministro aseguró que no tiene que ver con las irregularidades efectuadas en el Fondo de Adaptación, y cuestionó la actitud de Carrillo frente a los hechos.

Luego, el ministro volvió a reiterar que el director de la UNGRD solo ha querido desviar la información con señalamientos en su contra, y haciendo “contraste con el hermano de Ñoño Elías”.