Agencia Nacional de Tierras formaliza entrega de predio ‘El Laguito II’ a campesinos de Córdoba

Carmenza Gómez, representante legal el "Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán", beneficiaria del predio baldío que entregó el expresidente Uribe. Entrega Lilia Rodríguez, de la ANT.

Montería

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) culminó el jueves 11 de diciembre la formalización de la entrega de títulos de propiedad del predio ‘El Laguito II’, una extensión de 8,3 hectáreas ubicada en zona rural de San Carlos, Córdoba, a las familias de la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán.

El terreno, catalogado como baldío de la Nación, había sido ocupado y explotado irregularmente durante años por la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., sociedad vinculada a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como parte de su emblemática finca ‘El Ubérrimo’.

El acto oficial, realizado en presencia de autoridades locales y representantes de la ANT, representa un hito en la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno nacional. Según la resolución de la entidad, la asociación, identificada con NIT 901656701-9 y representada legalmente por Carmenza Gómez Ortega, queda inscrita en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) como aspirante a acceso a tierra a título gratuito.

Este proceso se suma a las más de 1.878.000 hectáreas ya tituladas a comunidades rurales en el país, fortaleciendo la justicia agraria y la soberanía alimentaria en regiones vulnerables.

El caso del predio El Laguito II

El litigio por ‘El Laguito II’ se remonta a 2018, cuando la Agropecuaria El Ubérrimo solicitó la prescripción adquisitiva de dominio ante un juzgado de San Carlos, alegando posesión prolongada y pago de impuestos prediales desde al menos 2012. Sin embargo, en 2019, un juez declaró el predio como baldío estatal e imprescriptible, ordenando a la ANT iniciar la clarificación jurídica.

Bajo presión mediática y ciudadana, el representante legal de la empresa –en un acto que involucró directamente al expresidente Uribe el 23 de agosto de 2022– devolvió voluntariamente el terreno al Estado.

Posteriormente, en mayo de 2023, se otorgó posesión provisional a la asociación campesina, permitiendo el inicio de cultivos mientras se completaban los trámites para su ingreso al Fondo de Tierras.

“Un acto de justicia”: ANT

“Este es un acto de justicia que recupera baldíos indebidamente apropiados por maniobras jurídicas de grandes empresas y clanes políticos, devolviéndolos a las manos de quienes los han trabajado por décadas”, afirmó Lilia María Rodríguez, subdirectora de Acceso a Tierras de la ANT, durante el acto de entrega.

Carmenza Gómez Ortega, líder de la asociación, destacó el impacto simbólico: “Es un reconocimiento a nuestro trabajo organizativo. Con esta entrega avanzamos en la Paz Total y la Reforma Agraria, cultivando arroz, plátano, yuca y desarrollando apicultura para nuestra seguridad alimentaria y acceso a créditos”.

Los beneficiarios, un grupo de unas 20 familias campesinas, planean implementar proyectos productivos sostenibles que fortalezcan su economía local y garanticen la permanencia en el territorio, en un departamento marcado por conflictos históricos por la tierra.

La ANT reiteró su compromiso con la formalización de la propiedad rural, priorizando a comunidades con patrimonios inferiores a 1.000 salarios mínimos, y anunció inspecciones adicionales en la región para identificar más baldíos ocupados ilegalmente.

La entidad llamó a la comunidad a reportar irregularidades en la tenencia de tierras para acelerar procesos similares en el Caribe colombiano.