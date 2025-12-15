Defensoría del Pueblo despliega equipos en todo el país ante paros armados del ELN y disidencias

Colombia

La Defensoría del Pueblo activó un despliegue nacional de sus equipos regionales para verificar hechos, acompañar a las comunidades y activar rutas de prevención y protección, tras los anuncios de “paros armados” realizados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por el Frente Primero Carolina Ramírez del Bloque Amazonas, al mando de alias “Iván Mordisco”.

Según el seguimiento en territorio, se han registrado acciones violentas e intimidatorias, restricciones a la movilidad, amenazas y afectaciones al transporte y a la actividad comercial, principalmente en zonas rurales y corredores estratégicos del país.

Putumayo, Caquetá y Amazonas: confinamientos y afectación a comunidades indígenas

El paro decretado por el grupo de “Iván Mordisco” continúa impactando a Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo. En este último municipio se decretó el confinamiento en varios corregimientos, inspecciones y comunidades indígenas, con un estimado preliminar de cerca de 3.000 personas afectadas.

En Caquetá, las restricciones persisten en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza desde el 9 de diciembre, mientras que en Amazonas se reportan afectaciones a comunidades del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), en el área no municipalizada de Puerto Santander.

Antioquia y Arauca: explosiones, bloqueos y suspensión del transporte

En Antioquia se registró la detonación de un artefacto en Copacabana sin víctimas, bloqueos temporales y la incineración de un bus en Valdivia. Además, una explosión en la entrada a Salgar mantiene restringido el paso vehicular.

En Arauca, un ataque con tatucos bomba contra el Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales; desde el domingo está suspendido el transporte público y se reporta instalación de banderas del ELN en varias vías.

Afectaciones en otros departamentos

En Boyacá, el Batallón de Alta Montaña del Espino recibió disparos desde zonas montañosas. En Casanare, varias empresas suspendieron servicios de transporte.

En Cauca se reportaron al menos cinco acciones atribuidas al ELN, incluidos cilindros y grafitis que obligaron a cierres temporales en la vía Panamericana y en varios municipios.

En Cesar, fue quemada maquinaria en Manaure y se interrumpió el transporte en Pelaya. Chocó enfrenta suspensión total del transporte fluvial y terrestre. En La Guajira, la instalación de cilindros y amenazas provocó cierres preventivos en varias vías, con presencia militar en puntos estratégicos.

En el Magdalena Medio, un ataque al peaje de La Lizama dejó una funcionaria herida y se reportan suspensiones del transporte en el sur de Bolívar. En Nariño, actores armados amenazaron a pasajeros y bloquearon vías hacia El Peñol, Los Andes, Tuquerres y Samaniego.

Norte de Santander registra hechos violentos en Villa del Rosario y Cúcuta, ataques a infraestructura policial, cierres viales por cilindros y bloqueos con árboles; en Ocaña se evidencia disminución del transporte intermunicipal.

En el Pacífico, hay restricción total de movilidad en Bajo Calima y el Litoral del San Juan, con riesgo de desabastecimiento.

Llamado por los derechos humanos

La Defensoría del Pueblo informó que participa activamente en consejos de seguridad y mesas de seguimiento para verificar información y promover medidas de protección.

Reiteró que los llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil.

Finalmente, la defensora hizo un llamado al ELN y a las disidencias de las Farc de la línea de “Iván Mordisco” para que se abstengan de acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de la población civil, e invitó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención y protección en los territorios más expuestos.