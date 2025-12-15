Paro armado: ELN quemó un bus de transporte público en la vía Medellín - Costa Caribe

Valdivia, Antioquia

En medio del paro armado de 72 horas anunciado por presuntos integrantes del ELN, un bus de transporte intermunicipal fue incinerado en zona rural del municipio de Valdivia, en el Norte de Antioquia.

El hecho se registró en la vía Medellín – Costa Caribe, a la altura del sector La Paulina. De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados salieron a la carretera, obligaron al conductor a detener el vehículo y posteriormente le prendieron fuego. En el lugar, además, se habrían escuchado fuertes detonaciones, lo que generó pánico entre los habitantes de la zona y quienes transitaban por este corredor vial.

Refuerzo de la seguridad

Tras conocerse la situación, tropas del Ejército Nacional de Colombia, adscritas al Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles y al Grupo Liviano de Caballería N.º 9, se desplegaron de manera inmediata en el sector con el fin de asegurar el área, verificar lo ocurrido y prevenir nuevas acciones violentas.

Las autoridades informaron que la movilidad en este importante eje vial nacional fue restablecida y que se mantiene presencia militar permanente para proteger a la población civil y garantizar el orden público.

El Ejército Nacional rechazó de manera categórica este ataque, calificándolo como una grave violación a los derechos humanos, que afecta la tranquilidad de los habitantes del norte de Antioquia y pone en riesgo la vida de quienes transitan por esta vía estratégica del país.