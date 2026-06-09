FF.MM. y Policía reportan más de 500 toneladas de cocaína incautadas durante primer semestre de 2026

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reportaron la incautación de más de 500 toneladas de cocaína y 261 toneladas de marihuana durante el primer semestre de 2026, en operaciones contra la cadena del narcotráfico en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el balance conocido, las Fuerzas Militares han incautado 283 toneladas de clorhidrato de cocaína, mientras que la Policía Nacional reporta 227 toneladas, para un consolidado de 510 toneladas de cocaína incautadas por la Fuerza Pública.

En el caso de la marihuana, las autoridades reportan 261 toneladas incautadas. De ese total, 90 toneladas corresponden a las Fuerzas Militares y 171 toneladas a la Policía Nacional.

Por componentes, dentro de las Fuerzas Militares, la Armada Nacional registra la mayor incautación de cocaína, con 210 toneladas. Le siguen el Ejército Nacional, con 65 toneladas, y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con 7,5 toneladas.

El balance también señala que las Fuerzas Militares han incautado 18 toneladas de base y pasta base de coca. En ese componente, el Ejército reporta 9,4 toneladas, la Armada 5,8 toneladas y la Fuerza Aeroespacial 2,7 toneladas.

Frente a la marihuana incautada por las Fuerzas Militares, el Ejército registra 47,5 toneladas, la Armada 42,8 toneladas y la Fuerza Aeroespacial 0,03 toneladas.

El reporte militar también incluye la destrucción de 119 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaínay 1.730 laboratorios de pasta base de coca, utilizados por estructuras criminales para sostener la producción de drogas ilícitas.