Hallaron dos banderas del ELN y un artefacto explosivo fue detonado en vías de Antioquia

Antioquia

En medio del paro armado del ELN, este lunes 15 de diciembre aparecieron dos banderas alusivas a ese grupo armado ilegal en corredores estratégicos del norte y sur del departamento de Antioquia.

El primer elemento fue reportado en la vía que comunica a Medellín con La Pintada, cerca del sector Alto de Minas, jurisdicción del municipio de Caldas. Por motivos de seguridad, la carretera fue cerrada desde las 6:00 a. m. mientras unidades especializadas verificaban que la bandera no tuviera explosivos que pusieran en riesgo a conductores y transeúntes.

La segunda bandera fue hallada en Girardota, lo que llevó a la suspensión temporal del tránsito en la Autopista Norte, a la altura del sector de Comfama. La medida ocasionó altas congestiones vehiculares en el ingreso y salida del Norte del Valle de Aburrá.

De manera paralela, las autoridades confirmaron la detonación de un artefacto explosivo en el puente El Barroso, en la vía de acceso al municipio de Salgar. El hecho dejó afectaciones en uno de los carriles de la carretera que conecta con el suroeste antioqueño.

Alerta por seguridad en Antioquia

Ante la alerta por alteración del orden público, el gobernador Andrés Julián Rendón expuso que es una consecuencia de la fallida paz total del Gobierno Nacional y la poca intervención contra los criminales del país.

“Los hechos recientes en Antioquia, que afectan la libre movilización de trabajadores, campesinos y visitantes, son el resultado de la fallida paz total del gobierno nacional. Lo grave y desmoralizador para la tropa es que cuando los cogen, Petro los deja libres y los convierte en gestores de paz, como lo hizo con Calarcá y sus secuaces”, indicó el mandatario departamental.

Los organismos de seguridad investigan los hechos y mantienen presencia permanente en los puntos afectados para identificar nuevas amenazas y garantizar la seguridad vial.