Autoridades en alerta máxima por paro armado ELN

ELN y un comunicado del Frente de Guerra Urbano Nacional / Foto Archivo

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander han redoblado sus esfuerzos para responder al segundo día de paro armado de la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional ELN en esta zona del país.

Durante las primeras veinticuatro horas de esa acción violenta en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana se han generado diez hechos violentos relacionados con ataque a la misión médica que cobró la vida de un trabajador.

Así mismo el abandono de banderas y cilindros en zonas urbanas y vías ha sido un factor predominante, durante estas horas.

En el departamento de Norte de Santander los hechos se han presentado en la zona de acceso al Catatumbo y en las zonas rurales del municipio de Tibú.

El comandante de la policía en la región coronel Jorge Bernal dijo a Caracol Radio que “todas nuestras unidades y especialidades están desplegadas en acciones operacionales para evitar hechos que lamentar y proteger a la población civil y a todos los sectores económicos”.

Por su parte el comandante de la metropolitana de Cúcuta coronel Fabio Ojeda dijo que “no permitiremos que este grupo armado organizado altere la tranquilidad y seguridad ciudadana, tenemos todas las capacidades para responder y proteger a nuestros ciudadanos”.