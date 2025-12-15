Ejército y Policía destruyeron explosivo y propaganda del ELN en la vía Panamericana del Cauca

Santander de Quilichao, Cauca

Tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional neutralizaron de forma controlada un cilindro con emblemas del ELN que fue instalado sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao.

La situación fue alertada por transportadores y viajeros que se movilizaban por este corredor vial, quienes notaron la presencia del artefacto explosivo improvisado y varias banderas alusivas a este grupo armado ilegal.

Estas acciones ocurren en medio del paro armado anunciado por el ELN, de acuerdo con las autoridades.

Por varios minutos, la vía permaneció cerrada de manera preventiva y posteriormente fue habilitada.

Según la Policía, de manera simultánea fueron retiradas banderas y grafitis instalados por esta estructura armada ilegal en los municipios de Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.

El coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante del Departamento de Policía Cauca, afirmó que “personal especializado del Ejército, siguiendo estrictos protocolos de seguridad, retiró y neutralizó de forma controlada el cilindro con explosivos”.

El oficial aseguró además que las unidades del Ejército y la Policía mantienen presencia permanente sobre este corredor internacional para garantizar la movilidad y la seguridad de la población.

